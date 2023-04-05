В прокат выходит фильм Карена Оганесяна «Прямой эфир»

В широкий прокат выходит картина Карена Оганесяна «Прямой эфир» с Кириллом Кяро и Павлом Чернышёвым. В центре сюжета — блогер-миллионник, который ради лайков и комментариев вместе с сопровождающим отправляется в экстремальное путешествие по Кавказским горам. Во время похода что-то идёт не так и герои становятся заложниками форс-мажорной ситуации. Пока жизнь одного висит на волоске, второй пытается извлечь из происходящего выгоду.

В четверг, 6 апреля, в кинотеатрах стартует показ драматического триллера Карена Оганесяна «Прямой эфир», в котором главные роли исполнили Кирилл Кяро и Павел Чернышёв. Также в картине снялись Ирина Воронова, Анастасия Тодореску, Сослан Фидаров, Ульяна Пилипенко, Ангелина Стречина и другие.

По сюжету карьера блогера-миллионника Егора (Павел Чернышёв) летит под откос — его последние эфиры набирают всё больше негативных комментариев, а рекламодатели не спешат продлевать с ним контракт. Звёздная болезнь парня позволяет отправить ненавистников куда подальше, что не устраивает его менеджера (Ирина Воронова). Вскоре он теряет все контракты с брендами. Единственное, что может спасти репутацию блогера, — тест-драйв дорогого автомобиля, о котором он рассказывал в своих последних эфирах, на горных склонах Кавказа. Но на месте представитель компании Александр (Кирилл Кяро) сообщает Егору, что машину ему не дадут.

Герой Кяро приносит извинения и становится сопровождающим блогера на экскурсии. Егора не впечатляют ни горы, ни местная достопримечательность, он даже не знает, что в этих местах когда-то погиб известный актёр и режиссёр Сергей Бодров — младший. Однако ради лайков он подаёт только что полученную информацию с воодушевлением.

Пока Егор занимается видеоэфирами, Саша случайно наступает на мину. Блогер ему на помощь не спешит: такое положение дел вполне устраивает Егора, ведь это отличный шанс повысить свой рейтинг. В то время как один буквально сражается за жизнь, стараясь стоять на ногах как можно крепче, другой собирает миллионы просмотров на видео с подписью «Мужик встал на мину».

По напряжению и накалу страстей картина напоминает другую работу Оганесяна — «Игра на выживание». Однако в «Прямом эфире» нет ни драк, ни погонь, ни других элементов экшена. На авансцену вынесена актёрская игра, а также интригующая история, которая могла бы стать ещё более захватывающей, если бы следовала одной основной линии или не оказалась столь предсказуемой в финале. В то же время важна тут даже не сама история, а её подача.

Режиссёр намеренно выбирает скалистую, преимущественно серую горную местность, которая усиливает ощущение нарастающего конфликта. Неприступные горные вершины противостоят изменчивой натуре человека.

Фильм захватывает, как только на экране появляются два главных героя. Дальше наблюдать за дуэтом актёров — тоже большое удовольствие. Несмотря на то что в кадре в основном только они, скучать в зрительном зале не приходится.

Ситуация, которая легла в основу сюжета фильма, кажется лишь немного утрированной, поскольку подобные события время от времени происходят и в жизни. Интернет пестрит новостями о том, как какой-нибудь блогер забрался на крышу высотки ради красивого кадра, другой глумился над животными ради привлечения внимания, третий устроил провокационное шоу на фоне святынь, а четвёртый призывал в своих видео к действиям, которые могут быть чреваты летальным исходом.

Оставаться в топе не так просто, многомиллионные просмотры сегодня не гарантируют такого же интереса аудитории и завтра. Информационное поле меняется быстро, поэтому ради лайков и подписчиков блогеры идут на разные ухищрения, становясь лидерами мнений среди самых уязвимых слоёв населения — детей и подростков.

В ленте поднимается несколько важных проблем, которые логично вытекают друг из друга. На первый взгляд кажется, будто это фильм о потерянном поколении, интересующемся только материальными благами, не имеющем никакого морального компаса и духовного ориентира, — о людях, которые не знают ни своих героев, ни прошлого. Однако в какой-то момент постановщик снимает ответственность с молодёжи, напоминая, что вина лежит и на плечах старших, в своё время сделавших немало ошибок.

В картине проводится несколько гипертрофированная параллель между скинхедами, которые убивали ради идеологии, и блогерами, живущими с кредо «Топы — это жизнь».

В этом смысле фильм вполне мог бы стать неким предупреждением не только для родителей, но и для подростков. Необходимость контроля взрослыми контента, доступ к которому имеют дети, Оганесян наглядно показывает на примере героини Ульяны Пилипенко, которая остаётся одна с телефоном и подвергается влиянию человека, готового отказаться от жизни, в том числе своей, ради ажиотажа.