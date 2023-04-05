Появились кадры из новой "Русалочки"

В Сети появились новые кадры из грядущей новинки "Диснея" о темнокожей принцессе подводного мира. "Русалочка" (The Little Mermaid) выйдет в мировой прокат 24 мая 2023 года.

Роль Русалочки исполняет Холли Бэйли, ее отец, царь Тритон - Хавьер Бардем. На кадрах также присутствует принц Эрик (Джон Хауэр-Кинг) и Мелисса Маккарти в образе Урсулы. Также в ролях Давид Диггс (краб Себастьян), Аквафина (чайка Скаттл), Джейкоб Тремблей (Флаундер).