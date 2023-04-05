Гарри Стайлсу предлагали сняться в ремейке «Русалочки»

Мы встретились с ним. Он был прекрасен. Какой же замечательный человек. Гарри решил не сниматься в нашем фильме и попробовать себя в чём-то более мрачном. Он действительно хотел сделать что-то не в музыкальном жанре, чтобы по-настоящему испытать себя.