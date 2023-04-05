Вышел трейлер фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм"
Кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила трейлер фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм". Соответствующий пресс-релиз попал в редакцию "Рамблера".
Эта картина станет продолжением ленты, которая вышла на экраны в 2020 году. Комедия вновь расскажет о приключениях двух друзей Кахи и Серго. Премьера фильма состоится 25 мая 2023 года.
В этот раз героям придется столкнуться с опасными вещами, которые проверят на прочность их взаимоотношения. В один момент они окажутся по разные стороны баррикад и перестанут быть друзьями.
Режиссером картины выступил Виктор Шамиров. В главных ролях: Артем Карокозян, Артем Калайджян, Тамара Турава, Елена Осипова и другие.