Вышел трейлер фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм"

Эта картина станет продолжением ленты, которая вышла на экраны в 2020 году. Комедия вновь расскажет о приключениях двух друзей Кахи и Серго. Премьера фильма состоится 25 мая 2023 года.

В этот раз героям придется столкнуться с опасными вещами, которые проверят на прочность их взаимоотношения. В один момент они окажутся по разные стороны баррикад и перестанут быть друзьями.