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Вышел трейлер фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм"

Кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила трейлер фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм". Соответствующий пресс-релиз попал в редакцию "Рамблера".

Эта картина станет продолжением ленты, которая вышла на экраны в 2020 году. Комедия вновь расскажет о приключениях двух друзей Кахи и Серго. Премьера фильма состоится 25 мая 2023 года.

В этот раз героям придется столкнуться с опасными вещами, которые проверят на прочность их взаимоотношения. В один момент они окажутся по разные стороны баррикад и перестанут быть друзьями.

Режиссером картины выступил Виктор Шамиров. В главных ролях: Артем Карокозян, Артем Калайджян, Тамара Турава, Елена Осипова и другие.

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