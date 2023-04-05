Стало известно об отказе Стайлса играть принца в новой «Русалочке»

Британский актер и певец Гарри Стайлс мог сыграть принца Эрика в ремейке анимационного фильма «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли, однако отказался. Об этом Роб Маршалл («Чикаго», «Мемуары гейши»).

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Стало известно, что режиссер встречался со Стайлсом, и они обсуждали его возможное участие в проекте, однако актер заявил, что хочет сниматься в более мрачных фильмах, и на данный момент у него нет желания принимать участие в мюзиклах.

«Мы встречались с ним. Он прекрасен. Какой замечательный парень, — сказал Маршалл о Стайлсе. — Но, в конце концов, он действительно почувствовал, что хочет уйти и сниматься в фильмах, которые сейчас его больше привлекают, более мрачные».