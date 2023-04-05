Disney готовит ремейк «Моаны» с Джонсоном в главной роли

Готовы к увлекательным приключениям с духом свободы? Компания Disney анонсировала игровую версию мультфильма «Моана», премьера которого состоялась в 2016 году. О новом проекте стала известно из социальных сетей, когда команда представила первый ролик с Дуэйном Джонсоном. Вы уже слышали актёра в оригинальном творении студии, ведь именно он озвучивал полубога Мауи. Теперь красавчик блеснёт своими мускулами и снимется в фильме, а также выступит в качестве исполнительного продюсера. К тому же эта роль немало значит для самого Дуэйна!