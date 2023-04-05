Коппола доснял "Мегалополис" спустя 40 лет производства

Американский режиссер, сценарист и продюсер Френсис Форд Коппола завершил съемки своего фильма «Мегалополис». Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте ленты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (этот пост — единственный на странице).

© Газета.Ru

В центре сюжета — жительница Нью-Йорка, которая разрывается между отцом, придерживающимся «классических взглядов на общество», и своим более «прогрессивным» возлюбленным.

Видео дня

Работа над «Мегалополисом» продолжалась в общей сложности более 40 лет. Идея для эпического научно-фантастического фильма возникла у Копполы после выпуска военной драмы «Апокалипсис сегодня» (1979). Сценарий «Мегалополиса» был написан кинематографистом в начале 80-х, однако впоследствии он долгое время откладывал этот проект ради работы над другими картинами, которые должны были позволить ему самостоятельно профинансировать проект мечты (это, например, хоррор «Дракула», комедия «Джек» и юридическая драма «Благодетель»).

В 2001 году Коппола все-таки решил вплотную заняться «Мегалополисом», но съемки были отложены на неопределенный срок после терактов 11 сентября. Из-за трагедии, помимо прочего, были забракованы порядка 30 часов пленки с видами Нью-Йорка, отснятыми сценаристом и оператором документального фильма «Койяанискаци» Роном Фрике.

Работа над проектом возобновилась только в 2019 году. Чтобы покрыть бюджет, Копполе, в частности, пришлось продать «значительную часть своей винной империи». Съемки стартовали 1 ноября 2022 года. В январе 2023 года в СМИ появились публикации о том, что на площадке «Мегалополиса» воцарилась «хаотичная» атмосфера после того, как из проекта выбыли художники-постановщики и вся команда по визуальным эффектам. Актер Адам Драйвер опроверг эти сообщения, высоко оценив атмосферу на съемках у Копполы.

«Мегалополис» выйдет на экраны, предположительно, в 2024 году.