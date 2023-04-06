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3 часа назад

Курбан Омаров похвастался, что его девушку пригласили на главную роль в российской версии «Постучись в мою дверь»

Super.ruиещё 4

Очень неожиданные новости для всех поклонников турецкого хита. Не так давно мы рассказывали, что, впечатлившись успехами «Постучись в мою дверь» по миру, в России решили снять адаптацию популярной истории, но уже «на наш манер». Пока никаких официальных новостей о возможном касте и подготовке к съемкам мы не встречали, однако завесу тайны внезапно приоткрыл человек, которого мы даже в страшном сне не могли бы назвать знатоком турецких сериалов — экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров.

Курбан Омаров похвастался, что его девушку пригласили на главную роль в российской версии «Постучись в мою дверь»
Фото: Super.ruSuper.ru

В запрещенной соцсети блогер раскрыл чуть ли не главную интригу будущей картины и рассказал, что его молодую возлюбленную Валерию пригласили на пробы на главную роль в адаптации. Радостной новостью Курбан с нескрываемой гордостью поделился с подписчиками, а заодно сразу же решил посоветоваться с интернет-знатоками: «Как вам такой поворот? <...> Валерию приглашают на пробы на главную роль. Отпускать?». Результаты опроса, правда, блогеру не очень понравились... Похоже, что актерская карьера юной Валерии рискует завершиться, так и не начавшись, из-за слегка консервативных взглядов ее возлюбленного.

Несмотря на то что Омаров предусмотрительно прикрепил доказательства заманчивого предложения, которое сделали его девушке, верим мы пока во все происходящее с трудом. Все-таки казалось, что за такую перспективную роль будут бороться как минимум Агата Муцениеце или Кристина Асмус... Но время покажет!

К слову, вчера мы писали, что на главную звезду «Постучись в мою дверь» накинулись с жестким хейтом в Сети после серии новых фото. А вот видео другой актрисы сериала недавно, наоборот, взорвало запрещенную соцсеть — на новых кадрах прославившаяся девушка, сыгравшая роль Мело, появилась после сильного похудения.

Фильмы,Курбан Омаров,Агата Муцениеце,Кристина Асмус,Ксения Бородина,
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