Курбан Омаров похвастался, что его девушку пригласили на главную роль в российской версии «Постучись в мою дверь»

Очень неожиданные новости для всех поклонников турецкого хита. Не так давно мы рассказывали, что, впечатлившись успехами «Постучись в мою дверь» по миру, в России решили снять адаптацию популярной истории, но уже «на наш манер». Пока никаких официальных новостей о возможном касте и подготовке к съемкам мы не встречали, однако завесу тайны внезапно приоткрыл человек, которого мы даже в страшном сне не могли бы назвать знатоком турецких сериалов — экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров.

В запрещенной соцсети блогер раскрыл чуть ли не главную интригу будущей картины и рассказал, что его молодую возлюбленную Валерию пригласили на пробы на главную роль в адаптации. Радостной новостью Курбан с нескрываемой гордостью поделился с подписчиками, а заодно сразу же решил посоветоваться с интернет-знатоками: «Как вам такой поворот? <...> Валерию приглашают на пробы на главную роль. Отпускать?». Результаты опроса, правда, блогеру не очень понравились... Похоже, что актерская карьера юной Валерии рискует завершиться, так и не начавшись, из-за слегка консервативных взглядов ее возлюбленного.

Несмотря на то что Омаров предусмотрительно прикрепил доказательства заманчивого предложения, которое сделали его девушке, верим мы пока во все происходящее с трудом. Все-таки казалось, что за такую перспективную роль будут бороться как минимум Агата Муцениеце или Кристина Асмус... Но время покажет!