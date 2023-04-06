Завершились съёмки «Джокера 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Тодд Филлипс сообщил о завершении съёмок сиквела «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Новость режиссёр сопроводил двумя новыми фотографиями Хоакина Феникса и Леди Гаги в образах. Ранее СМИ публиковали ещё больше фото со съёмок фильма, на которых можно увидеть исполнителей главных ролей и даже лестницу из первой части.