Завершились съёмки «Джокера 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Тодд Филлипс сообщил о завершении съёмок сиквела «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).
Новость режиссёр сопроводил двумя новыми фотографиями Хоакина Феникса и Леди Гаги в образах. Ранее СМИ публиковали ещё больше фото со съёмок фильма, на которых можно увидеть исполнителей главных ролей и даже лестницу из первой части.
«Джокер: Безумие на двоих» описывают как мюзикл со сложными музыкальными номерами. Бюджет сиквела составил примерно 150 млн долларов, а сценарий к нему написали Филлипс и Скотт Сильвер («8 миля»), которые уже работали вместе над первой частью. Релиз намечен на октябрь 2024 года.