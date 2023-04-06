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1 час назад

Завершились съёмки «Джокера 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Игромания.ру

Тодд Филлипс сообщил о завершении съёмок сиквела «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).

Завершились съёмки «Джокера 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новость режиссёр сопроводил двумя новыми фотографиями Хоакина Феникса и Леди Гаги в образах. Ранее СМИ публиковали ещё больше фото со съёмок фильма, на которых можно увидеть исполнителей главных ролей и даже лестницу из первой части.

«Джокер: Безумие на двоих» описывают как мюзикл со сложными музыкальными номерами. Бюджет сиквела составил примерно 150 млн долларов, а сценарий к нему написали Филлипс и Скотт Сильвер («8 миля»), которые уже работали вместе над первой частью. Релиз намечен на октябрь 2024 года.

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