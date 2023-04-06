«Аквамен 2» и «Майнкрафт» с Момоа получили точные даты выхода

Warner Bros. объявила точные даты премьер фильмов «Аквамен и потерянное царство» и «Майнкрафт». Напомним, что главные роли в обоих проектах исполняет Джейсон Момоа. «Аквамен и потерянное царство» — 20 декабря 2023 года (премьеру сдвинули на пять дней вперёд); «Майнкрафт» — 4 апреля 2025 года.

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Вместе с этим компания уточнила даты премьер других готовящихся картин, среди которых: «Цветы лиловые полей» — 25 декабря 2023 года; «Умники» — 2 февраля 2024 года; неназванный фильм — 19 декабря 2025 года.