«Аквамен 2» и «Майнкрафт» с Момоа получили точные даты выхода

«Аквамен 2» и «Майнкрафт» с Джейсоном Момоа получили точные даты выхода
Warner Bros. объявила точные даты премьер фильмов «Аквамен и потерянное царство» и «Майнкрафт». Напомним, что главные роли в обоих проектах исполняет Джейсон Момоа. «Аквамен и потерянное царство» — 20 декабря 2023 года (премьеру сдвинули на пять дней вперёд); «Майнкрафт» — 4 апреля 2025 года.
Вместе с этим компания уточнила даты премьер других готовящихся картин, среди которых: «Цветы лиловые полей» — 25 декабря 2023 года; «Умники» — 2 февраля 2024 года; неназванный фильм — 19 декабря 2025 года.
Отметим также, что некий неназванный фильм DC Film, премьера которого была назначена на 22 сентября 2023 года, был удалён из расписания.