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1 час назад

Депп придет на Каннский кинофестиваль с картиной «Жанна Дюбарри»

Слово и Дело

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп возвращается в мир большого кино с работой «Жанна Дюбарри». Лента станет фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля, сообщил Festival de Cannes.

Депп придет на Каннский кинофестиваль с картиной «Жанна Дюбарри»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В новой картине самый знаменитый «пират Карибского моря» перевоплотился в короля Людовика XV. Его напарницей стала актриса Майвенн, которая выступила еще и режиссером исторической драмы. Кроме того, в касте «Жанны Дюбарри» значатся Мельвиль Пупо, Пьер Ришар и Паскаль Греггори.Премьерный показ состоится 16 мая. Сам фестиваль продлится до 27 мая.

Биографический фильм стал первым для Джонни Деппа за последние три года. С 2020 года любимец публики был главным действующим лицом в скандале о домашнем насилии. Долгие судебные тяжбы с бывшей женой Эмбер Херд негативно сказались на карьере Джонни. Однако после триумфальной победы над экс-супругой актер постепенно реабилитируется в мире кино.

Фильмы,Пьер Ришар,Джонни Депп,
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