Депп придет на Каннский кинофестиваль с картиной «Жанна Дюбарри»

В новой картине самый знаменитый «пират Карибского моря» перевоплотился в короля Людовика XV. Его напарницей стала актриса Майвенн, которая выступила еще и режиссером исторической драмы. Кроме того, в касте «Жанны Дюбарри» значатся Мельвиль Пупо, Пьер Ришар и Паскаль Греггори.Премьерный показ состоится 16 мая. Сам фестиваль продлится до 27 мая.

Биографический фильм стал первым для Джонни Деппа за последние три года. С 2020 года любимец публики был главным действующим лицом в скандале о домашнем насилии. Долгие судебные тяжбы с бывшей женой Эмбер Херд негативно сказались на карьере Джонни. Однако после триумфальной победы над экс-супругой актер постепенно реабилитируется в мире кино.