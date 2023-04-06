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В прокат выходит французский фильм "Три мушкетера: Д`Артаньян"

Совсем скоро на больших экранах появится фильм Мартена Бурбулона "Три мушкетера: Д`Артаньян", пишет "Коммерсантъ" сегодня, 6 апреля. В проекте заняты известные французские и не только актеры: Венсан Кассель (Атос), Пио Мармай (Портос), Ромен Дюрис (Арамис), Франсуа Сивиль (д’Артаньян), Вики Крипс (королева Анна), Ева Грин (Миледи) и др.

В прокат выходит французский фильм "Три мушкетера: Д`Артаньян"
© Ревизор - культура

Известно, что экранизация Бурбулона осуществлена в виде дилогии. Первая часть, появившаяся в прокате, "Д’Артаньян", посвящена истории гасконца, только прибывшего в Париж. Вторая часть, о наказании Миледи, выйдет на российские экраны в декабре. Те, кто уже видел фильм, обратили внимание на эпизод, где д`Артаньяна заживо хоронят.

Сообщается, что воплощение книги в фильм будет максимально соответствовать первоисточнику, но вместе с тем в визуальном ряде обещают головокружительные трюки.

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