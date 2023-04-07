Полнометражный мультфильм о Лунтике выйдет в кинотеатрах

Полнометражный анимационный фильм "Лунтик и большое путешествие" выйдет в российских кинотеатрах в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ в пятницу.
"Анимационная студия "Мельница", кинокомпания СТВ и телеканал "Россия-1" начали работу над полнометражным анимационном фильмом "Лунтик и большое путешествие". <...> В прокат "Лунтик и большое путешествие" выйдет в 2024 году", - говорится в сообщении.
Режиссером фильма выступит художник-аниматор, двукратный номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит. Анимационный фильм расскажет о новых приключениях Лунтика и его друзей - кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсеня и Пупсеня, известных по мультсериалу "Лунтик и его друзья". На этот раз герои помогут Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну.
"Лунтик и его друзья" - российский мультсериал, транслируется на телевидении с 1 сентября 2006 года по настоящее время. Ключевой темой являются приключения маленького космического пришельца Лунтика. Мультсериал транслировали в Китае, США, Канаде, арабских государствах и странах Латинской Америки. На сегодняшний день в эфир вышло 544 серии.