Полнометражный мультфильм о Лунтике выйдет в кинотеатрах

Полнометражный анимационный фильм "Лунтик и большое путешествие" выйдет в российских кинотеатрах в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ в пятницу.

Фото: Кадр из мультфильма "Лунтик" Кадр из мультфильма "Лунтик"

"Анимационная студия "Мельница", кинокомпания СТВ и телеканал "Россия-1" начали работу над полнометражным анимационном фильмом "Лунтик и большое путешествие". <...> В прокат "Лунтик и большое путешествие" выйдет в 2024 году", - говорится в сообщении.

Режиссером фильма выступит художник-аниматор, двукратный номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит. Анимационный фильм расскажет о новых приключениях Лунтика и его друзей - кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсеня и Пупсеня, известных по мультсериалу "Лунтик и его друзья". На этот раз герои помогут Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну.