Дядя Федор из «Простоквашино» отметит свое 45-летие

В День Российской анимации, 8 апреля, мультфильм «Трое из Простоквашино» отметит свое 45-летие. Торжество пройдет на ВДНХ в павильоне «Союзмультпарк», где откроется экспозиция картин, на которых изображены герои легендарного мультсериала.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Мультимедийный центр представит работы художников со всей России, которые приняли участие в творческом конкурсе, организованном совместно с Арт-студией Виталия Лещенко.

«Перед участниками конкурса была поставлена непростая задача — изобразить героев любимого мультфильма в современных реалиях. Эта тема сблизила несколько поколений – среди взрослых художников не мало поклонников мультсериала про «Простоквашино» из «золотой коллекции» киностудии «Союзмультфильм», также к конкурсу подключились юные любители анимации, которым по душе персонажи из продолжения «Простоквашино», — поделился Лещенко.

В конкурсе приняли участие более 300 детей и взрослых из Москва, Санкт-Петербурга, Челябинска, Йошкар-Олы и других городов.

«Посетители «Союзмультпарка» смогут увидеть героев «Простоквашино», которые словно на машине времени прибыли из предыдущего столетия и оказались в реалиях сегодняшнего дня. Современные художники взглянули на жизнь героев мультфильма чуть иначе и по-новому раскрыли образы Дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарики и Почтальона Печкина», — поделилась руководитель департамента парков и мероприятий киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Слащева.

Помимо традиционных материалов – красок и карандашей, участники прислали цифровые работы, сделанные в графических редакторах, а также сшитые своими руками из флиса, фетра и синтепона.