Премьера ромкома «Мое прекрасное несчастье» состоится 6 апреля

Премьера романтической комедии Роджера Камбла «Моё прекрасное несчастье» (18+) запланирована 6 апреля этого года. За день до этого в московском кинотеатре «КАРО 7 Атриум» состоялся предпремьерный показ кинокартины, который посетили журналисты издания FBM.ru.

Фото: FBM.ru FBM.ru

События разворачиваются вокруг загадочной и недоступной первокурсницы Эбби, которая хочет сбежать от своего прошлого. Она знакомится с Трэвисом – бунтарём и чемпионом подпольных боёв, который не верит в любовь. Эбби хочет держаться от него подальше, но Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она будет жить с ним месяц. Но он и не догадывался, что у них намного больше общего, чем кажется.

Роджер Камбл снял фильм по одноименному мировому бестселлеру писательницы из США Джейми Макгвайр. Роман получил популярность в 2010 году, а в 2012 году он вошёл в топ-10 бестселлеров по версии газеты The New York Times. Его совокупный тираж превысил 200 тыс. экземпляров.