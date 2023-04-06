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2 часа назад

Премьера романтической комедии Роджера Камбла «Мое прекрасное несчастье» состоится 6 апреля

FBM.ru

Премьера романтической комедии Роджера Камбла «Моё прекрасное несчастье» (18+) запланирована 6 апреля этого года. За день до этого в московском кинотеатре «КАРО 7 Атриум» состоялся предпремьерный показ кинокартины, который посетили журналисты издания FBM.ru.

Премьера ромкома «Мое прекрасное несчастье» состоится 6 апреля
Фото: FBM.ruFBM.ru

События разворачиваются вокруг загадочной и недоступной первокурсницы Эбби, которая хочет сбежать от своего прошлого. Она знакомится с Трэвисом – бунтарём и чемпионом подпольных боёв, который не верит в любовь. Эбби хочет держаться от него подальше, но Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она будет жить с ним месяц. Но он и не догадывался, что у них намного больше общего, чем кажется.

Роли в фильме исполнили Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Брайан Остин Грин, Роб Эстес и другие.

Роджер Камбл снял фильм по одноименному мировому бестселлеру писательницы из США Джейми Макгвайр. Роман получил популярность в 2010 году, а в 2012 году он вошёл в топ-10 бестселлеров по версии газеты The New York Times. Его совокупный тираж превысил 200 тыс. экземпляров.

Режиссёр смог передать безумную химию между главными героями. Дилан Спраус и Вирджиния Гарднер отлично справились со своими ролями. «Моё прекрасное несчастье» удачно сочетает в себе трагические и комические моменты. Фильм подойдёт для вечернего просмотра со своей второй половинкой.

Фильмы,Дилан Спраус,Роб Эстес,Роджер Камбл,Брайан Остин,
18+
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