Ганн считает, что Marvel тяжело "снимать хорошие фильмы" после "Мстителей"

«Я действительно хочу, чтобы Marvel продолжали снимать хорошие фильмы. По-моему, это действительно сложно [делать] после Скачка (пятилетний период между щелчком Таноса в «Войне бесконечности» и щелчком Тони Старка в «Финале», в течение которого половина разумной жизни во Вселенной не существовала. — прим. «Газеты.Ru»). Вот случилось это событие мирового, вселенского масштаба. И, по правде говоря, в этот момент все бы сошли с ума. Так что сложно сочинять истории после такого. Вот почему фильмы про Стражей были проще, потому что их действие разворачивается немножко за пределами этого», — сказал Ганн.