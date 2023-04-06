Ганн считает, что Marvel тяжело "снимать хорошие фильмы" после "Мстителей"

Американский кинематографист Джеймс Ганн, режиссер фильмов Marvel о Стражах Галактики и новый глава DC Studios, заявил, что студии Marvel сложно «продолжать снимать хорошие фильмы» после картины «Мстители: Финал». Таким мнением он поделился в интервью Rolling Stone.
«Я действительно хочу, чтобы Marvel продолжали снимать хорошие фильмы. По-моему, это действительно сложно [делать] после Скачка (пятилетний период между щелчком Таноса в «Войне бесконечности» и щелчком Тони Старка в «Финале», в течение которого половина разумной жизни во Вселенной не существовала. — прим. «Газеты.Ru»). Вот случилось это событие мирового, вселенского масштаба. И, по правде говоря, в этот момент все бы сошли с ума. Так что сложно сочинять истории после такого. Вот почему фильмы про Стражей были проще, потому что их действие разворачивается немножко за пределами этого», — сказал Ганн.
Также режиссер предположил, что у зрителей есть усталость от супергероев, однако она связана не с самими супергероями, а с качеством историй.
«Мы любим Супермена. Мы любим Бэтмена, Мы любим Железного человека. Потому что это невероятные персонажи, что живут в наших сердцах. И если все это превращается в кучу чепухи на экране, становится реально скучно», — продолжил Ганн.
Постановщик пояснил, что сам он устает от многих зрелищных фильмов из-за того, что их сюжеты не вызывают у него эмоций.
«Не имеет значения, супергеройские это фильмы или нет. Если в основе нет истории, если просто смотреть, как объекты [на экране] друг друга колотят, — вне зависимости от того, насколько умно [сделаны] эти моменты поколачивания, насколько умны дизайн и спецэффекты, — это просто утомляет, и я думаю, что это очень, очень [насущная проблема]», — заключил режиссер.
Ранее вышел саундтрек «Стражей Галактики 3» с песнями Radiohead, Florence + the Machine и Beastie Boys. Картина по комиксам Marvel появится в прокате в начале мая, после этого Ганн сосредоточится на развитии киновселенной DC.