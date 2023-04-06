В ремейке «Русалочки» переписали текст песен из-за намеков на домогательства

В Kiss the Girl есть некоторые изменения в тексте, потому что люди стали очень чувствительны к мысли о том, что принц Эрик может каким-либо образом принуждать Ариэль. Мы также внесли изменения в реплики песни Poor Unfortunate Souls, которые могут заставить молодых девушек почувствовать, что они не должны говорить, когда их не спрашивают. Хотя в этот момент Урсула явно манипулирует Ариэль, чтобы та отказалась от своего голоса.