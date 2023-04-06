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51 минуту назад

В ремейке «Русалочки» переписали текст песен из-за намёков на домогательства

Чемпионат.com

Композитор грядущего ремейка «Русалочки» Алан Менкен рассказал, что ему пришлось внести некоторые изменения в тексты песен будущей картины. Музыкант переписал некоторые фрагменты треков Kiss the Girl и Poor Unfortunate Souls, которые он написал для оригинального мультфильма 1989 года.

В ремейке «Русалочки» переписали текст песен из-за намеков на домогательства
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, из Kiss the Girl убрали намёки на домогательства, а в Poor Unfortunate Souls переписали строчки, чтобы молодые девушки не интерпретировали слова Урсулы на свой счёт.

В Kiss the Girl есть некоторые изменения в тексте, потому что люди стали очень чувствительны к мысли о том, что принц Эрик может каким-либо образом принуждать Ариэль. Мы также внесли изменения в реплики песни Poor Unfortunate Souls, которые могут заставить молодых девушек почувствовать, что они не должны говорить, когда их не спрашивают. Хотя в этот момент Урсула явно манипулирует Ариэль, чтобы та отказалась от своего голоса.

Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.

Фильмы,Русалочка,Алан Менкен,
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