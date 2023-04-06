Составлен топ-10 лучших комедий нового века

Киноканал "Комедия" составил "Абсолютный топ" комедийных фильмов XXI века. В него вошли пародии на популярные блокбастеры, трагикомедии и мокьюментари.

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Для составления "Абсолютного топа" были изучены и проанализированы подборки, составленные ведущими мировыми и отечественными изданиями, экспертные и зрительские рейтинги, кассовые сборы. Учитывалось также мнение программной дирекции киноканала "Комедия".

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Первое место занимает комедия "Мальчишник в Вегасе" режиссера Тодда Филлипса - о том, как после бурной вечеринки накануне свадьбы компания друзей пытается вспомнить, куда мог пропасть жених. Фильм получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл" и вошел в топ-10 самых коммерчески успешных комедий. При бюджете в 35 млн долларов его сборы в мире составили 467 млн долларов. Причем режиссер предусмотрительно отказался от фиксированной оплаты, предпочтя получить часть прав на фильм. В результате он получил гораздо большую сумму, чем если бы согласился на обычный гонорар. У фильма вышло еще два продолжения, которые оказались также коммерчески успешными.

На второй строчке детективная комедия Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт". События фильма происходят за несколько лет до Второй мировой войны и рассказывают об опасных приключениях консьержа Густава и молодого портье Зеро Мустафы, служащих в фешенебельном отеле. Картина была показана в 2014 году на Берлинском кинофестивале, где получила гран-при жюри. Она удостоилась также премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл" и "Оскара" в четырех номинациях. На сайте Rotten Tomatoes фильм собрал 92% положительных отзывов.

На третьем месте британская черная комедия 2004 года режиссера Эдгара Райта "Зомби по имени Шон". По сюжету, продавец-неудачник Шон и его друг Эд попадают в зомби-апокалипсис и должны сражаться с ожившими мертвецами. Главную роль в картине исполнил Саймон Пегг, который также стал соавтором сценария. Фильм в 2005 был удостоен премии "Сатурн", получил премию журнала Empire, а также вошел в топ-20 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино.

Четвертое место заняла французская комедийная драма "1+1", основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о чернокожем жителе парижской окраины Дриссе, который устраивается работать к аристократу Филиппу, парализованному после несчастного случая. В основу сюжета легла история Филиппа Поццо ди Борго, и именно он настоял, чтобы фильм снимали в жанре комедии. Картина заработала в прокате 426 млн долларов и является одним из самых коммерчески успешных французских фильмов.

Замыкает топ-пятерку фильм Клима Шипенко "Холоп", который до 2023 года оставался самым кассовым российским фильмом, собрав в прокате более 3 млрд рублей. По сюжету, мажора Гришу отправляют на перевоспитание "в прошлое" - специально построенную для этого деревню, где герой уже не сын богатого папы, а бесправный конюх. На декабрь этого года запланирован выход второй части фильма, которая, по словам исполнителя главной роли Милоша Биковича, будет отличаться от первой.

Шестое место топа - трагикомедия новозеландского режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо". Фильм был создан по мотивам книги "Птица в клетке" Кристин Лёненс и представляет из себя пародию на фашистский режим. Режиссер рассказывал, что поводом для создания картины во многом послужило исследование, в котором говорилось, что больше 60% миллениалов в США не знают об Освенциме, и с помощью фильма Вайтити хотел увековечить память жертв. Картина получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Седьмое место у комедии "Борат", снятой в жанре псевдодокументалистики. Первоначально этот герой появился в 2000 году на MTV и был одним из персонажей шоу Саши Барона Коэна, который и исполнил в фильме главную роль. Коэн впоследствии получил за нее Золотой глобус как лучший актер в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл".

Восьмое место у еще одного псевдодокументального фильма - "Победители шоу", сценарий которого был написан Юджином Леви и Кристофером Гестом. Гест также выступил режиссером картины. По сюжету герои везут своих собак на престижную выставку и готовы на все ради победы - даже на психоаналитика для питомца. Хотя психоаналитик больше требуется им самим.

Девятое место заняла пародия на фильмы про супергероев "Пипец", созданная по мотивам одноименного комикса Марка Миллара и Джона Ромиты мл., о подростке, который хочет "сражаться со злом". Картина получила премию Empire в номинации "Лучший британский фильм" и две премии MTV.