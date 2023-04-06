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17 минут назад

Фильм «Мизантроп» выйдет в российский прокат 20 апреля 2023 года

FBM.ru

Премьера детективного триллера «Мизантроп» (16+) состоится в РФ 20 апреля этого года. Режиссёром выступил номинант на премию «Оскар» Дамиан Сифрон. Сценарий ему помогал писать Джонатан Вейкхэм.

«Мизантроп» выйдет в российский прокат 20 апреля
Фото: FBM.ruFBM.ru

Новогодняя ночь в Балтиморе прерывается серией убийств. Стрелок-маньяк забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города и не оставил следов. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет зацепок. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Теперь их задача – угнаться за психопатом по спирали разрушения.

Продюсеры фильма – Аарон Райдер, Шейлин Вудли и Стюарт Манашил. В съёмках участвовали Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ралф Айнесон, Джован Адепо и другие актёры.

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18+
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