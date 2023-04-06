«Мизантроп» выйдет в российский прокат 20 апреля

Новогодняя ночь в Балтиморе прерывается серией убийств. Стрелок-маньяк забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города и не оставил следов. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет зацепок. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Теперь их задача – угнаться за психопатом по спирали разрушения.