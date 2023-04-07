Как новое поколение героев мультфильмов покоряет зрителей

Котенок Гав, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", медвежонок Винни Пух, жители деревни Простоквашино — эти любимые с детства образы принадлежат киностудии "Союзмультфильм".

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Фантастический успех нового фильма о приключениях Чебурашки и перезапуски культовых советских мультсериалов говорят о том, что классика отечественной анимации любима и молодыми. Есть и новые герои. Они тоже востребованы. Бельчонок Чинк и домовой Финник — персонажи недавно вышедших мультфильмов как раз сейчас делают свои первые, но уверенные шаги в завоевании всенародной любви.

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Ранее ТАСС вспоминал главные образы детства в спецпроекте "Путь героя". На этот раз мы поговорили с представителями ведущих анимационных студий о том, кто они — новые лица российской анимации, изменившие ее за последние 20 лет.

Следствие ведет дилетант

ТАСС

Юный помощник детектива Чинк впервые появился в мультсериале "Тайны Медовой долины" киностудии "Союзмультфильм" в 2020 году. Бельчонка, живущего в небольшом городе на берегу моря, в каждом эпизоде ожидало новое запутанное дело, которое он расследовал вместе со своей наставницей — опытным детективом совой Софи. И пока она отдыхала днем, чтобы ночью решать проблемы горожан, Чинк мечтал стать настоящим сыщиком. Мечта сбылась — уже в 2022 году вышел "Чинк: Хвостатый детектив", полнометражный мультфильм, где бельчонок уже главный герой. Это первый анимационный фильм, полностью созданный на игровом движке (набор программного обеспечения, необходимый для работы компьютерных игр).

"Чинк: Хвостатый детектив" — самостоятельная история или, как сейчас говорят, спин-офф "Тайн Медовой долины", посмотреть мультфильм могут и те, кто не знаком с сериалом. "При том что герои в обоих проектах одни и те же, полнометражная картина более многогранна и сложна, — рассказывают на "Союзмультфильме". — Здесь многое становится более объемным: характеры персонажей раскрываются в новых непривычных обстоятельствах, появляются сложные экшен-сцены".

В создании персонажа участвовала писательница Дарья Донцова, которая и заложила основу характера Чинка — амбициозного и не сидящего на месте. Над его визуальным образом работала команда под руководством режиссера Григория Вожакина.

"И здесь возникла нетривиальная задача — вложить во внешний облик героя такие элементы, которые точно бы отразили любовь Чинка к детективным расследованиям. Многие согласятся, что персонаж не похож на самого популярного сыщика в мире — методичного и спокойного Шерлока Холмса. Однако при этом Чинк так же внимателен, аккуратен, точен и умен", — отмечают на киностудии.

В итоге широкополую шляпу и длинный плащ с высоким воротником персонаж унаследовал от частного сыщика Сэма Спэйда из "Мальтийского сокола". Также при создании костюма художники вдохновлялись образом Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя". Основной рабочий инструмент детектива Чинка — фотокамера, с которой юркий герой становится похожим на героя Дэнни ДеВито из фильма "Секреты Лос-Анджелеса".

В некоторых эпизодах бельчонок использует камеру как средство самозащиты, "стреляя" из него вспышкой — это от пса Шарика из "Простоквашино". При этом Чинк не настоящий сыщик, а ребенок, который скорее играет в детектива. Поэтому авторы добавили детали, подчеркивающие наивность героя: большие круглые очки и самодельный жетон.

Создатели не исключают возможности появления второй части приключений Чинка в кино, пока эта идея еще только обсуждается внутри киностудии. "Детективные сюжеты — популярный жанр для полного метра в анимации. Практически сразу после довольно успешного проката в России приключения Чинка смогли увидеть зарубежные зрители. В рамках фестивальных показов картину продемонстрировали в Дубае (ОАЭ) в ноябре 2022 года, а всего пару месяцев назад — в Мумбаи (Индия) и Бангкоке (Таиланд). Картина была тепло принята аудиторией, и уже сегодня мы ведем переговоры о показе "Чинк: Хвостатый детектив" на иностранных платформах и вещателях", — рассказали в "Союзмультфильме".

Богатырский Джеймс Бонд

ТАСС

В 2004 году на экраны кинотеатров вышел героический блокбастер "Алеша Попович и Тугарин Змей" — первый фильм франшизы о "сильных и могучих богатырях славной Руси" от анимационной студии "Мельница" и кинокомпании СТВ. Алеша Попович — третий и самый младший из богатырского ансамбля. Третий, но не по значению! Именно эта первая российская экранизация былины о богатыре из Ростова считается одним из символов возрождения отечественной анимации. С тех пор "Мельница" выпустила еще десяток мультфильмов о приключениях богатырской троицы и их друзей, самый новый — "Три богатыря и пуп земли" — выйдет 28 декабря 2023 года.

"Конечно, то, что полнометражные фильмы превратились практически в экранный сериал, прецедент не только для нашего, но даже для мирового кинематографа. В качестве аналога можно привести разве что "Джеймса Бонда" — таких примеров не так много, — отмечает режиссер первого мультфильма франшизы Константин Бронзит. — Я сам недавно рефлексировал на эту тему: мне действительно с профессиональной точки зрения стало интересно, почему это произошло".

По мнению режиссера, именно главный персонаж, Алеша Попович, и есть тот самый секрет успеха, который фактически обеспечил зрительскую любовь и интерес к историям о богатырях на годы вперед. "Алеша как персонаж очень многогранен. Он не однобокий, не плоский, — поясняет Бронзит. — В первом фильме история развивается так, что дает возможность проявить его самые разнообразные человеческие качества, и это находит отклик у зрителя".

"Алеша — смелый, сильный, но глуповатый. Он добрый, простодушный, готов к подвигу, но при этом он не стратег и не тактик — он не знает, как к подвигу подступиться. Алеша — это клубок противоречий. Он и герой, и смешной простачок одновременно, — продолжает Бронзит. — И свита, которая окружает его, точно такая же. В фильме сложился мощный актерский ансамбль, но стержнем, на котором держится вся история, является Алеша. Он и тащит всю историю. То есть на экране не функция, а живой человек. Вот это главный секрет, единственный классический секрет хорошей драматургии. Поэтому фильм и стал таким популярным".

Очередным подтверждением успеха этой анимационной саги студии "Мельница" стал запуск ею в производство сериала про богатырей. "Насколько я знаю, в этом году должно быть сделано шесть фильмов, каждый по 20 минут. Надеюсь, получится неплохо. Я слышал, там написаны забавные сценарии. Это будет своеобразное ответвление", — рассказал Бронзит.

Роуд-муви в космос

ТАСС

Осенью 2006 года с Луны на Землю упал Лунтик. Приключения внешне напоминающего аксолотля (личинка некоторых видов земноводных ящериц) самого доброго на свете пришельца в мультсериале "Лунтик и его друзья" — еще одного хита "Мельницы" — долгие годы собирает у экранов телевизора вместе с родителями самых юных зрителей. За 17 лет пребывания на Земле Лунтик успел собрать огромное число поклонников не только в России, но и за рубежом. Мультсериал транслировали в США, Канаде, Великобритании, Китае, арабских государствах и странах Латинской Америки. В 2020 году американский продюсер Кенн Визельмен назвал сериал настоящим феноменом, в котором "нуждаются все наши дети".

Секрет успеха Лунтика — в его наивности, доброй душе и детском взгляде на окружающее. Новый и неизведанный для себя мир он познает с нуля. Помогают ему в этом его друзья — лучший друг кузнечик Кузя, бабочка Элина, гусеничные братья-близнецы Вупсень и Пупсень, Пескарь Иванович, жаба Клава и другие. В мультсериале более 20 разнообразных персонажей — обитателей поляны и пруда, где разворачивается сюжет каждой пятиминутной серии. История "Лунтика и его друзей" продолжится в полнометражном мультфильме — над ним уже работают "мельничные" аниматоры.

"Это очень трогательная история про то, как Лунтик осознал, что у всех есть мама, а у него — нет. И понял, что его мама на Луне. И он ищет пути, как вернуться туда, на Луну, и увидеть свою маму. Это такой фильм — путешествие с друзьями", — рассказал Бронзит, режиссер проекта. Он охарактеризовал будущую анимационную картину как роуд-муви в космос. "Потому что мы не можем жить без космоса никак", — полушутя пояснил он, сделав отсылку к своему короткометражному мультфильму 2014 года "Мы не можем жить без космоса".

По его оценке, работа над полнометражным "Лунтиком" займет еще около года. "Производство только началось. Весной 2024 года его, наверное, увидят зрители. Времени на раскачку у нас нет", — сказал Бронзит. Он анонсировал появление новых персонажей, но основные останутся прежними — Лунтик, кузнечик Кузя, Вупсень и Пупсень. "Они там и будут зажигать", — пообещал режиссер.

Философствующие "Смешарики" как культурный код

ТАСС

Мультсериал "Смешарики" от студии "Петербург" (входит в группу компаний "Рики") в 2023 году празднует 20-летие. В свое время он стал первым в России индустриальным сериальным проектом. В 2003 году было объявлено о плане на 200 эпизодов, а сейчас в его библиотеке уже более 600 серий и три полных метра. Сериал рассказывает о круглых персонажах из Страны смешариков, которые ежедневно попадают в неожиданные ситуации или создают их сами.

Одной из главных составляющих такого успеха на студии считают творческую команду — ее костяк не меняется в течение всего времени существования проекта.

"Смешарики" изначально задумывались как детский проект, но команда создателей, которая собралась, оказалась с таким богатым театральным и драматургическим бэкграундом, что это во многом предопределило проект и внесло уникальность, — рассказывает продюсер сериала Татьяна Павлова. — Наш художественный руководитель Анатолий Валентинович Прохоров говорил, что "Смешарики" — это семейный философствующий сериал. Не философский, со сложной терминологией, а именно философствующий. И благодаря этому его стали смотреть не только дети — он стал очень популярен у взрослой аудитории".

Визитной карточкой проекта считается кролик Крош — веселый и энергичный круглый персонаж, живущий в Ромашковой долине вместе с другими смешариками.

"Он такой зачинщик, активист, с него часто все начинается, поэтому, мне кажется, у детей это отзывается. Он настолько любит жизнь, что очень заражает всех этим", — отмечает генеральный продюсер ГК "Рики" Юлия Николаева.

"Но любимы, мне кажется, все персонажи", — уверена генеральный директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина. "Все девять уникальные, классные, каждый по-своему, и каждый день ты можешь себя в ком-то из них находить, — продолжает продюсер Татьяна Павлова. — Они все настолько многогранные, многослойные, многоуровневые — каждый из них. Их характеры очень продуманные, и это сохраняется благодаря нашим авторам на протяжении уже 20 лет. У нас очень редко персонажи делают что-то необычное и несвойственное им, и это сразу отслеживается редакторами".

За два десятилетия образовалась целая вселенная "Смешариков": помимо самих мультфильмов ее частью стали сериал "ПинКод" с уклоном в научную фантастику, "Малышарики" — для самых маленьких, "Азбука безопасности" — полезные советы на все случаи жизни, обучающая игра и многие другие. Появилось поколение родителей, выросших на этих мультфильмах, — и сегодня "Смешариков" смотрят уже их дети. "В этом наша задача — подхватывать, удерживать, развивать. И когда мы концентрируемся на этом, то отдача и любовь зрителей не заставляют себя ждать," — убеждена Юлия Николаева.

Сериал переведен на 23 языка, права на его трансляции проданы почти в сотню стран. Вместе с тем, отмечает Татьяна Павлова, "Смешарикам" приходится сложновато в западных странах. "Все-таки сериал строится не в жанре классической буффонады, это скорее драматическая комедия. У нас используется очень много речевых оборотов, отсылок к культуре нашей страны — это сложно переводить на другие языки и адаптировать для аудитории других стран. Спин-оффы "Смешариков", например "ПинКод", очень популярны на Западе. А так — может, не везде мы приживаемся, зато мы по праву считаем себя уже частью культурного кода нашей страны", — резюмирует она.

Мир домовых

ТАСС

В 2022 году студия "Петербург" познакомила зрителей со своим новым героем — домовым Финником. Одним из авторов идеи одноименного полнометражного мультфильма стал ведущий режиссер "Смешариков" Денис Чернов.

В отличие от привычного образа домового, который нам подарили создатели мультфильма "Домовенок Кузя", Финник — это зеленое мохнатое существо, тайно живущее в мире людей, чтобы заботиться о доме и хранить его очаг. У Финника добродушная натура, но из-за своего озорного нрава домовой постоянно подшучивает над жильцами, поэтому ни одна семья не задерживается надолго в его владениях. Однако все меняется, когда в дом въезжают новые жильцы. Финник знакомится с девочкой Кристиной, на которую козни волшебного соседа не действуют. Герои объединяются, чтобы расследовать загадочные события, происходящие в их городе.

"Проект открывает для всех нас мир домовых. В России это понятие всем хорошо и давно известно, а как раз при позиционировании за рубежом мы выяснили, что, оказывается, оно есть далеко не во всех странах и, кроме того, в разных регионах окрашено разными красками. Если вы посмотрите фильм, то в начале как раз открывающая сцена рассказывает о том, кто такие домовые: что они следят за порядком в доме, что они хранители уюта и привязаны к конкретному дому", — рассказывает Юлия Николаева.

"Финник" стал седьмым полнометражным проектом группы компаний "Рики", над созданием которого в течение четырех лет трудились свыше 250 человек. После успешного российского проката мультфильм показали за рубежом. Его увидели зрители в Австралии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине и других странах.

Уже в процессе работы над картиной стало понятно, что вселенная домовых получается такой широкой, что на фильме создатели не смогут остановиться, и было решено запустить сериал "Детектив Финник". "В нем мы говорим о том, что домовые есть не только в домах, где живут люди, — есть домовые общественных мест, офисов например. Плюс такой движок, как детективная история и расследование, — это тоже жанр, горячо любимый детьми по всему миру", — отмечает генпродюсер. Кроме того, по ее словам, "пушистые существа разных форм, разного роста, разных цветов" дают почти безграничный простор для новых идей.

"И фильм, и сериал уже любимы многими зрителями, в том числе и потому что, во-первых, они сами по себе такие драйвовые, красивые — каждый хочет, чтобы такой домовой был рядом дома. И во-вторых, это такой двойной мир — когда мир есть общий, а есть свой, в который доступ — не всем. Такое детей привлекало всегда", — поясняет Юлия Немчина.