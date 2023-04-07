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17 минут назад

Джеймс Ганн не исключает кроссовер Marvel и DC в будущем

Чемпионат.comиещё 2

Джеймс Ганн пообщался с журналистом издания Empire и рассказал, что потенциальный кроссовер Marvel и DC уже обсуждался. Правда, к чему-то конкретному это не привело, но сам разговор об этом был.

Джеймс Ганн не исключает кроссовер Marvel и DC в будущем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Ганна, если что-то подобное и случится, то точно не в ближайшее время. Также он пошутил, что такой кроссовер стал ещё ближе к реализации, поскольку теперь за киновселенную DC отвечает Ганн.

Я уверен, что это более вероятно теперь, когда я главный. Кто знает? Просто не ожидайте ничего в этом плане в ближайшем будущем. Я думаю, что сначала нам нужно выбрать вектор развития DC. Я бы солгал, сказав, что мы это не обсуждали. Но все обсуждения были очень, очень лёгкими и весёлыми.

Даже если такой кроссовер и случится, то его точно не стоит ждать в ближайшие несколько лет, поскольку Ганну нужно построить свою киновселенную DC.

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