Джеймс Ганн не исключает кроссовер Marvel и DC в будущем

Я уверен, что это более вероятно теперь, когда я главный. Кто знает? Просто не ожидайте ничего в этом плане в ближайшем будущем. Я думаю, что сначала нам нужно выбрать вектор развития DC. Я бы солгал, сказав, что мы это не обсуждали. Но все обсуждения были очень, очень лёгкими и весёлыми.