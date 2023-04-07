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24 минуты назад

Звезда сериала "Одни из нас" Бэлла Рамзи сыграет в исторической драме

Российская Газета

Пока образовалось затишье между окончанием первого и началом съемок второго сезона сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us, у Бэллы Рамзи возник еще один проект. Актриса присоединилась к касту исторической драмы Monstrous Beauty, сообщает Deadline.

Звезда сериала "Одни из нас" сыграет в исторической драме
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Рамзи сыграет Барбару Филд, начинающего драматурга при дворе короля Карла II. Персонаж страдает от редкого заболевания, из-за которого полностью покрыта волосами.

Сценарий и режиссура - Ромола Гарай ("Амулет", но более известна как актриса из "Искупления" и сиквела "Грязных танцев"), в ролях - Доминик Уэст ("Корона" ), Рут Негга ("К звёздам", "Проповедник"), Фиона Шоу ("Эбола Холмс" , "Гарри Поттер").

Съемки драмы стартуют в октябре 2023 года.

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