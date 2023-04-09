Лучшие российские мультфильмы года наградили премией «Икар»

Церемония вручения премии «Икар» прошла в Московском театре «Школа современной пьесы». Событие было приурочено ко Дню российской анимации.
Главными персонажами прошедшей премии стали коты. В честь этого стены театра украсили анимированными голографическими изображениями кота Матроскина, кота Леопольда и льва Бонифация, передает ТАСС.
Награду за лучший полнометражный мультфильм получила лента «Финник» режиссера Дениса Чернова. Первое место среди короткометражных картин получил анимационный фильм «Подсолнух» Натальи Чернышевой.
Лучшим эпизодом признана серия «Сосульки» из «Маленьких лесных историй» от Вероники Федоровой. Лучшим режиссером стала Варя Яковлева — «Ванлав», а среди сценаристов победу одержали Вадим Михайлов и Андрей Бахурин — «Чужой хлеб».