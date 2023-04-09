Лучшие российские мультфильмы года наградили премией «Икар»

Церемония вручения премии «Икар» прошла в Московском театре «Школа современной пьесы». Событие было приурочено ко Дню российской анимации.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Главными персонажами прошедшей премии стали коты. В честь этого стены театра украсили анимированными голографическими изображениями кота Матроскина, кота Леопольда и льва Бонифация, передает ТАСС.

Лучшим эпизодом признана серия «Сосульки» из «Маленьких лесных историй» от Вероники Федоровой. Лучшим режиссером стала Варя Яковлева — «Ванлав», а среди сценаристов победу одержали Вадим Михайлов и Андрей Бахурин — «Чужой хлеб».