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14 минут назад

Фильм «Шазам! Ярость богов» вышел в онлайне

Чемпионат.com

Фильм «Шазам! Ярость богов» вышел на цифровых площадках — ленту уже можно посмотреть в сети. Картина вышла в онлайне сегодня, однако её изначальный релиз планировался на 18 апреля.

Фильм «Шазам! Ярость богов» вышел в онлайне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Шазам! Ярость богов» вышел в прокат 17 марта. Лента собрала смешанные отзывы от зрителей и критиков, а также стала финансовым провалом. Первую часть приняли намного лучше, но вот сиквел людям не понравился.

В России официального проката фильма не было, однако в кино ленту всё равно можно увидеть с озвучкой на русском языке — она из Казахстана.

Срежиссировал фильм Дэвид Ф. Сандберг, который заявлял, что не считает картину плохой. Несмотря на своё мнение, он решил отойти от супергеройского кино и и вернуться, например, к хоррорам.

Фильмы,Дэвид Сандберг,
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