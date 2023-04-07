Фильм «Шазам! Ярость богов» вышел в онлайне

Фильм «Шазам! Ярость богов» вышел на цифровых площадках — ленту уже можно посмотреть в сети. Картина вышла в онлайне сегодня, однако её изначальный релиз планировался на 18 апреля.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Шазам! Ярость богов» вышел в прокат 17 марта. Лента собрала смешанные отзывы от зрителей и критиков, а также стала финансовым провалом. Первую часть приняли намного лучше, но вот сиквел людям не понравился.

В России официального проката фильма не было, однако в кино ленту всё равно можно увидеть с озвучкой на русском языке — она из Казахстана.