Фильм Super Mario Bros бьет рекорды кассовых сборов

Фильм Super Mario Bros сделал впечатляющий старт в прокате после выхода в среду. По данным The Hollywood Reporter, в США адаптация видеоигры Illumination и Universal для Nintendo готовится к пятидневному открытию с огромной суммой в 195 миллионов долларов.

Эта цифра включает запланированные 137 миллионов долларов на трехдневный уик-энд, что превзойдет «В поисках Дори» (135,1 миллиона долларов) и станет вторым лучшим запуском анимационного фильма за все время в прокате США после «Суперсемейки 2».

Фильм Super Mario Bros уже наверняка станет лучшим стартом для адаптации видеоигры, лучшим открытием для фильма от «Гадкий я» и производителя миньонов Illumination, а также крупнейшим запуском фильма в этом году. И если так будет, фильм о Марио станет вторым по величине пятидневным запуском в истории США после первого фильма «Трансформеры».

Заработав 62,5 миллиона долларов за первые два дня за пределами США, Deadline также сообщил в пятницу, что к концу выходных фильм может собрать более 300 миллионов долларов по всему миру. По данным Box Office Mojo, «Покемон-детектив Пикачу» в настоящее время является самым кассовым фильмом, основанным на видеоигре: после его выхода в 2019 году он собрал почти 450 миллионов долларов по всему миру.