«Выступала против нашей власти»: глава ФПБК об отмене концертов Арбениной

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пояснил причину отмены концертов Дианы Арбениной.

«Диана Арбенина в 2014 и в 2020 году поддерживала украинцев и выступала против нашей власти. Соответственно, наверное, главы регионов понимают, с чем они могут столкнуться», – заявил Бородин «Царьграду».

Он выразил опасение, что народ может возмутиться появлением группы «Ночные снайперы» в российских городах.

«В связи с тем, что у нас обстановка в стране сейчас не очень простая, идет СВО, думаю, Арбенину не хотят видеть именно сами граждане», – предположил он.