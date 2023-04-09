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В Троицке завершились съемки фильма про адвоката Плевако

В Троицке Челябинской области завершились съемки художественного фильма про знаменитого адвоката, уроженца города, Федора Плевако. Об этом URA.RU сообщил режиссер фильма Сергей Верховцев.

В Троицке завершились съемки фильма про адвоката Плевако
© Ura.Ru

«Мы завершили съемки фильма „Адвокат страстей человеческих“, теперь будем заниматься монтажом и озвучиванием. Фильм посвящен одной из широкого распространенных историй, связанных с профессиональной деятельностью Плевако. Все съемки проходили в Троицке. В главной роли — Михаил Зверев», — рассказал корреспонденту URA.RU режиссер.

Производством фильма занимается творческая группа «Кино по-троицки», образовавшаяся летом прошлого, 2022 года. Это уже четвертый фильм самодеятельных кинематографистов. Постпродакшн авторы планируют завершить за две недели, чтобы показать кино про Плевако к его дню рождения — 25 апреля, к которому в Троицке предусмотрен ряд памятных мероприятий.

Также, как сообщало URA.RU, в Челябинске начались съемки фильма про Уральский добровольческий танковый корпус. В составе корпуса служили только добровольцы — челябинцы, свердловчане и пермяки. Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.

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