Дни российского кино в Баку собирают полные залы

В Баку проходят Дни российского кино. Помимо премьер, запланированы творческие встречи, где зрители смогут познакомиться и пообщаться с актерами. Что покажут на больших экранах, узнала корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.
На суд бакинской публики представили четыре новые полнометражные киноленты. Жанры разные – от приключенческого боевика до мультфильма. Первой показали картину «Одиннадцать молчаливых мужчин». Российский актер Павел Крайнов сыграл роль советского радиокомментатора Вадима Синявского.
«Это кино – про великое поколение людей, про наших бабушек, дедушек, которые прошли самую страшную войну в истории человечества, и при этом они не потеряли себя, свой внутренний свет. Они продолжали радоваться, любить, быть искренними, открытыми. Мне кажется, именно на этот, если можно так сказать, некий моральный камертон можно и, наверное, хотелось бы сегодня хоть как то попытаться ориентироваться», – считает Павел Крайнов.
Оценить российские киноновинки может любой желающий. Вход бесплатный, свободных мест в зале почти нет. Так же тепло год назад российский зритель принимал азербайджанские кинокартины в Москве.
«Кино – это такое искусство, которое не может изменить наш мир, но когда мы смотрим фильмы, каждый из нас фантазирует, вспоминает, у него происходят какие-то ассоциации. И если кино настоящее, то ты хочешь его еще раз посмотреть, у тебя это и в сердце попадает, и в голову, и в душу», – подчеркивает продюсер Дней российского кино в Азербайджане Елена Лебедева.
После показа зрителей ждет не менее интересная часть программы – встреча с артистами. На творческом вечере известных российских актеров всегда аншлаг. Народного артиста России Юрия Назарова и актрису театра и кино Полину Нечитайло несколько часов не отпускали со сцены.
«Программа литературно-музыкальная, она включает в себя отрывки из фильмов, которые мы все знаем и любим. Мы каждый раз очень ответственно и трепетно подходим к тому, как это будет воспринято, и надеемся, какие-то струны нашей души, которые мы несем, отзовутся в сердцах зрителей», – признается актриса московского театра на Таганке Полина Нечитайло.
В последний день фестиваля покажут фильм о Великой Отечественной войне «1941-й. Крылья над Берлином». Это одна из последних картин, в которой принял участие актер и режиссер Сергей Пускепалис.