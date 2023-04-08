Дни российского кино в Баку собирают полные залы

«Кино – это такое искусство, которое не может изменить наш мир, но когда мы смотрим фильмы, каждый из нас фантазирует, вспоминает, у него происходят какие-то ассоциации. И если кино настоящее, то ты хочешь его еще раз посмотреть, у тебя это и в сердце попадает, и в голову, и в душу», – подчеркивает продюсер Дней российского кино в Азербайджане Елена Лебедева.