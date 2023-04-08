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2 часа назад

Фильм режиссера из Гренландии открыл в Перми международный фестиваль Future.doc

Газета.Ru

Фильм режиссера из Гренландии открыл в Перми международный фестиваль научно-популярного кино, сообщает ТАСС.

Фильм из Гренландии открыл в Перми международный фестиваль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер Ивало Франк представил на открытии смотра свою картину "Последний человек". Лента рассказывает о гренландском исследователе Минике Розинге, который обнаружил первые свидетельства жизни на Земле в небольшом фьорде Исуа.

Его открытие доказывает, что жизнь на планете зародилась на 300 млн лет раньше, чем было принято считать, и что зародилась она именно в Гренландии. Помимо "Последнего человека", в рамках Future.doc покажут научно-популярные фильмы из Германии, Канады, Китая, США и России, основные темы которых касаются природы, космоса и искусственного интеллекта.

"В этом году получилась очень насыщенная программа, в нее вошли девять фильмов. Фильмы, на мой взгляд, получились интересные, разнообразные и красивые, не только для людей, которые хотят что-то узнать о науке, о мире, но и для людей, которым важна эстетика в кадре", — заявила главный координатор фестиваля Екатерина Землянухина.

Ранее стало известно, что с 1 по 4 июня в Перми состоится I Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок".

Фильмы,
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