Фильм из Гренландии открыл в Перми международный фестиваль

"В этом году получилась очень насыщенная программа, в нее вошли девять фильмов. Фильмы, на мой взгляд, получились интересные, разнообразные и красивые, не только для людей, которые хотят что-то узнать о науке, о мире, но и для людей, которым важна эстетика в кадре", — заявила главный координатор фестиваля Екатерина Землянухина.