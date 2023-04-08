Как снимали постельную сцену в «Маленькой Вере»

Этот фильм 35 лет назад обрушился на неискушённого советского зрителя, как снежный ком с крыши многоэтажки. Его название – «Маленькая Вера» произносили шёпотом, как что-то неприличное.

Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера" Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Он и казался неприличным из-за пары матерных выражений и – страшно сказать! – целой сцены, где герои занимались сексом. Да ведь как ещё занимались! Восседающая верхом на любимом полуобнажённая Вера представлялась буквально откровением из «Камасутры»! Мы попытались выяснить, как же появился на свет этот один из самых скандальных фильмов в истории отечественного кино.

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Негодная роль

Когда жена режиссёра Василия Пичула Мария Хмелик написала в качестве дипломной работы сценарий будущего фильма, его не приняли ни на одной студии страны. По счастью, сценарий попался на глаза режиссёру «Семнадцати мгновений весны» Татьяне Лиозновой. Она сумела добиться, чтобы картину запустили в производство. И то, что фильм разрешили снять мужу Марии Василию Пичулу, тоже было её заслугой.

В роли Веры Пичул поначалу видел Яну Поплавскую. Но худсовет решил, что Красной Шапочке советского экрана не пристало сниматься в полуголом виде. Тогда на роль была утверждена Ирина Апексимова. Из тысячи проб, в числе которых, кстати, была и Негода, Апексимова приглянулась режиссёру больше всех.Но за несколько дней до съёмок Ирина пришла к Пичулу и попросила подверстать графики съёмок под съёмки картины «Башня», в которую её также пригласили сниматься.

Василий Пичул решил, что сразу в двух фильмах играть главные роли молодой актрисе не под силу, и тут же снял Апексимову с роли. Фильм «Башня» не принёс Апексимовой большой известности, в то время как сыгравшая Веру Наталья Негода в одно мгновение стала знаменитой. Выбрать из множества претенденток именно её Пичулу посоветовала всё та же Лиознова.

Андрей Соколов, сыгравший Сергея, в отличие от своей партнёрши сразу же произвёл благоприятное впечатление на всю съёмочную группу.

Вообще-то Пичул подумывал пригласить на главную роль Сергея Колтакова, известного широкому зрителю по фильму «Зеркало для героя». Пичул считал его самым гениальным актёром всего поколения. Но рассудив, что справиться со столь мощной фигурой на съёмочной площадке ему будет непросто, Пичул решил найти другого актёра.

Андрея Соколова помощник режиссёра заприметил во время экзамена по актёрскому мастерству. Андрей, учившийся тогда на первом курсе, сидел в зале и бурно реагировал на происходящее. За что и был немедленно приглашён на пробы.

В отличие от Негоды, которая сценарий поначалу не оценила, Соколову он сразу же очень понравился. По мнению актёра, Сергей – представитель трагического поколения, которое оказалось никому не нужным. И всю свою энергию он тратит на то, чтобы хоть как-то себя развлечь. Заводит себе эту девчонку, надевает дурацкие штаны, отправляясь на встречу с её родителями. И нисколечко он её не любит – так, очередная забава.

Может быть, именно из-за этого не случилось любви и между самими исполнителями главных ролей… Причём, говорят, сама актриса была бы не прочь закрутить роман с партнёром. Но Соколов предпочёл ей другую – замдиректора студии. В итоге, по слухам, партнёры на съёмочной площадке периодически ругались.

Сняли с места

Подругу Веры сыграла дочь Олега Табакова Александра. Причём в картину она попала на общих основаниях, пройдя череду проб. По воспоминаниям Пичула, с ней не было практически никаких проблем. Только однажды Александра с Негодой сорвали съёмки.

Снимать должны были сложную сцену, где героиня Табаковой демонстрирует подруге позу «Ха!». Но в этот день в город на гастроли приехали Янковский с Абдуловым. Подруги помчались на них смотреть. Пичул умолял помнить, что съёмки завтра начинаются в десять утра.

Однако на следующий день они подбрели только к одиннадцати. И в совершенно нерабочем состоянии. Режиссёр выгнал разгулявшихся актрис со съёмок. Вернуть их в строй помогла Елена Майорова, которая также оказалась в этой гостинице. По словам Пичула, Майорова пользовалась огромным авторитетом – криминальные авторитеты были ничто по сравнению с ней. Она провела воспитательную работу с юными коллегами, и на следующий день они уже были в форме.

…Людмилу Зайцеву в роли Вериной мамы режиссёр видел с самого начала. И потому, что просто безумно любил эту актрису, и потому, что Зайцева сама с юга и всю жизнь, о которой рассказывается в сценарии, знала не понаслышке.

Правда, актрисе сначала сценарий тоже не понравился – показалось, что это какой-то вынос сора из избы. Однако Пичул придумал узнаваемый образ – парик с мелкой завивкой, золотые зубы, кримпленовое платье.

И Зайцева не устояла. А вот на роль отца изначально планировали Автандила Махарадзе, который был очень похож на отца Василия Пичула. Но Махарадзе заболел в самом начале съёмок, и режиссёру пришлось срочно искать замену. На тот момент из хороших актёров более-менее свободным был только Юрий Назаров. Пичул полетел к нему и уговорил сниматься.

Правда, Людмила Зайцева поначалу была против такого партнёра.«Мне казалось, что он немного из другой истории, – объясняла она нам, – что он актёр немножко другого плана и не сможет поднять социальный пласт».

Но, по словам Пичула, дело было несколько в другом. У Назарова была очень запутанная личная жизнь. И так получалось, что все его многочисленные женщины были подругами Зайцевой. В итоге у неё к актёру выработалась стойкая нелюбовь.

К самому фильму у актёров старшего поколения отношение было двоякое.

Юрий Назаров утверждает, что «Маленькая Вера» – это не его фильм. Основная претензия – фильм получился беспросветно чернушным. Картина хотя и показывает правду жизни, но не даёт ответа на главный вопрос: как дальше жить?

По признанию же Людмилы Зайцевой, от фильма у неё осталось впечатление растерянности.

«Как-то я не ожидала, что получится такая история, – объяснила он нам. – Мы играли некую правду жизни. А уж как она сложилась, как её режиссёр вывел, мы не ожидали».

У постели

Растеряться актёрам старшего поколения было от чего. По словам той же Людмилы Зайцевой, отечественный кинематограф обычно стремился показать людей слегка на пьедестале. А чтобы вот так, со всеми натуральными подробностями реальной жизни! Да ещё с пресловутой постельной сценой!

Кстати, в самом сценарии этой сцены не было – иначе картину не разрешили бы снимать. Но Пичул сразу объявил актёрам, что их ждёт. Они согласились.

«Мы настолько поверили Пичулу, – объяснял Соколов, – что почти безоговорочно выполняли все его решения».

Знаменитую сцену сняли с трёх дублей.

Обойти цензуру Пичулу помогла удача. Как раз в это время на киностудии Горького, под маркой которой и снималась «Вера», проходили выборы директора. И все контролирующие инстанции были поглощены этой борьбой. Лиознова, правда, увидев, что натворил её подопечный, обиделась и сказала, что он её обманул.Но картина уже была готова.

По словам Пичула, это было самое главное. Даже если бы фильм не выпустили в прокат, он лёг бы на полку, и Пичул оказался бы в одном ряду с такими именитыми мастерами, как Герман или Сокуров.

К самому фильму особых претензий не было. Но злополучную сцену просили убрать. Пичул твёрдо стоял на своём. И поскольку ветры перемен тогда уже во­всю гуляли по стране, картину в прокат всё-таки выпустили… Народ толпами рвался на этот фильм. «Веру» купили двенадцать стран. На Елисейских полях стояла очередь за билетами на картину…

…Сегодня зрителя не удивишь матерным словом, произнесённым стыдливой скороговоркой. И эротическим фильмом «Маленькая Вера» может показаться разве что выпускнице института благородных девиц. Но фильм продолжают смотреть до сих пор. Правда, уже не ради обнажённой груди Натальи Негоды, а ради души обычного российского человека, которую Пичулу как раз и удалось по-настоящему обнажить.