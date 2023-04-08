Звезда оригинального «Супер Марио» раскритиковал мультфильм

Звезда оригинального «Супер Марио» Джон Легуизамо недоволен новой анимационной экранизацией «Супер Братья Марио в кино».

Фото: Кадр из мультфильма "Братья Супер Марио в кино" Кадр из мультфильма "Братья Супер Марио в кино"

Он заявил, что в мультфильме нет актерского разнообразия, в нем не играют латиноамериканские исполнители. Легуизамо рассказал, что из принципа не посмотрит картину «Братья Супер Марио в кино» из-за того, что авторы ленты проигнорировали инклюзивность.

В беседе с TMZ актер заявил, что Universal Pictures, Nintendo и Illumination «сделали шаг назад», взяв для озвучивания братьев-сантехников Криса Пратта и Чарли Дэя. По словам Легуизамо, ни у кого из актерского состава нет итальянских корней, в отличие от персонажей игры.

«Нет, я не собираюсь его смотреть. Они могли бы пригласить на роль Луиджи латиноамериканского героя. Они облажались с инклюзивностью. Латиноамериканцы представляют 20% населения США. Это самая многочисленная группа цветных людей, и мы все равно недостаточно задействованы», — выступил с критикой Легуизамо.