Новыми "Звездными войнами" и "Болотной тварью" займется режиссер пятого "Индианы Джонса"

Дважды номинант премии "Оскар" Джеймс Мэнголд ("Логан", "Индиана Джонс и Колесо судьбы", "Ford Ferrari") займется не только новым фильмом во вселенной "Звездных войн", но и новой "Болотной тварью".

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Эта обнадеживающая информация прозвучала от самого кинематографиста на мероприятии Star Wars Celebration. "Это не слухи, всё так и есть", - заверил журналистов Мэнголд, добавив, что пока нет определенности с тем, какой из проектов первоочередной.

Напомним: твердо анонсированы три новых полнометражки по Star Wars, и та, которую снимет Джеймс - "Рассвет джедаев" - расскажет о первом джедае. Ее действие развернется за 25 000 лет до Эпизода IV "Звездных войн". Обещан "библейский эпик".

Ленту про "Болотную тварь", одного из самых трагических героев пантеона DC, Джеймс Ганн посулил еще зимой. Картина создается в рамках обновленной киновселенной DC "Боги и Монстры" (Gods and Monsters).

Углубленных деталей и каста у предприятий пока нет.