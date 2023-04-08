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2 часа назад

Новыми "Звездными войнами" и "Болотной тварью" займется режиссер пятого "Индианы Джонса"

Российская Газета

Дважды номинант премии "Оскар" Джеймс Мэнголд ("Логан", "Индиана Джонс и Колесо судьбы", "Ford Ferrari") займется не только новым фильмом во вселенной "Звездных войн", но и новой "Болотной тварью".

Новыми "Звездными войнами" и "Болотной тварью" займется режиссер пятого "Индианы Джонса"
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

Эта обнадеживающая информация прозвучала от самого кинематографиста на мероприятии Star Wars Celebration. "Это не слухи, всё так и есть", - заверил журналистов Мэнголд, добавив, что пока нет определенности с тем, какой из проектов первоочередной.

Напомним: твердо анонсированы три новых полнометражки по Star Wars, и та, которую снимет Джеймс - "Рассвет джедаев" - расскажет о первом джедае. Ее действие развернется за 25 000 лет до Эпизода IV "Звездных войн". Обещан "библейский эпик".

Ленту про "Болотную тварь", одного из самых трагических героев пантеона DC, Джеймс Ганн посулил еще зимой. Картина создается в рамках обновленной киновселенной DC "Боги и Монстры" (Gods and Monsters).

Углубленных деталей и каста у предприятий пока нет.

"Индиана Джонс и Колесо судьбы" выходит в мае.

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