В российский прокат вышла драма «Наводнение»

Драма режиссера Ивана И.Твердовского «Наводнение» вышла в российский прокат. Фильм снят по одноименному рассказу писателя Евгения Замятина.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Критики уже называют ленту жестокой и мрачной, предрекая успех у зрителей. Действие «Наводнения» происходит в загородном пансионате с бассейнами. Под руководством бездетной пары тренеров Софьи и Трофима тренируются старшеклассники, среди которых немая Аня, сирота и племянница Софьи. Она не говорит после смерти матери.

Если в оригинальном рассказе Замятина главная опекунша убьет свою приемную воспитанницу из-за ревности, потому что ее супруг сожительствует с бедной приемной девочкой, то сюжет нового «Наводнения» выстраивают вокруг тренировок, травли сироты и впоследствии гибели от рук ревнивой Софьи.

Как обозначили критики, мрачность и безысходность оригинального произведения Замятина отсылает к «Преступлению и наказанию», а фильм Твердовского больше напоминает воскресшее «Чучело» без дедушки-филантропа, хеппи-энда, сдобренное сексуальным насилием.