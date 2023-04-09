Шаламе сам исполнит песни для биографического фильма о Дилане

Американский актер Тимоти Шаламе сам исполнит песни для роли певца Боба Дилана, которую он исполнит в фильме режиссера Джеймса Мэнголда, сообщает издание Collider.

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Во время интервью Мэнголда спросили, будет ли Шаламе сам петь в фильме, на что режиссер решительно ответил: «Конечно!».

Ранее представитель Тимоти Шаламе прокомментировал слухи о том, что актер якобы проходил прослушивание для роли в сиквеле «Гладиатора».

По словам агента Шаламе, актер не пробовался на роль уже несколько лет и был слишком занят съемками «Дюны 2», чтобы участвовать в каких-либо других проектах.