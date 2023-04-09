Шаламе сам исполнит песни для биографического фильма о Дилане

Американский актер Тимоти Шаламе сам исполнит песни для роли певца Боба Дилана, которую он исполнит в фильме режиссера Джеймса Мэнголда, сообщает издание Collider.
Во время интервью Мэнголда спросили, будет ли Шаламе сам петь в фильме, на что режиссер решительно ответил: «Конечно!».
Ранее представитель Тимоти Шаламе прокомментировал слухи о том, что актер якобы проходил прослушивание для роли в сиквеле «Гладиатора».
По словам агента Шаламе, актер не пробовался на роль уже несколько лет и был слишком занят съемками «Дюны 2», чтобы участвовать в каких-либо других проектах.
Также Шаламе показал, как выглядел в детстве. Актер поделился с подписчиками личного блога детской фотографией, сделанной на полароид. На снимке видно, что в детстве у Шаламе было большое количество веснушек и абсолютно прямые волосы.