Фанат Алферовой едва не сорвал съемки «Д'Артаньяна и трех мушкетеров»

Ирина Алферова считается одной из самых красивых артисток советского кино. Ее популярность едва не стала причиной срыва съемок фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».

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О казусном моменте вспомнил актер Михаил Боярский в эфире программы «Сегодня вечером». Артист признался, что красота Алферовой сразу его сразила. Но на съемочной площадке не только ему удалось поцеловать коллегу.

«Вот начинается съемка и вдруг врывается через милицию мужик. С огромной скоростью несется к площадке. Схватил Ирочку и смачно ее поцеловал», — вспомнил Боярский.