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10 минут назад

Тексты новой «Русалочки» изменят из-за намеков на домогательства

Слово и Дело

Тексты новой «Русалочки» изменят из-за намеков на домогательства. Об этом рассказал композитор Алан Менкен, который работает над саундтреком к фильму.

Тексты новой «Русалочки» изменят из-за намеков на домогательства
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Слова в двух композициях Kiss the Girl и Poor Unfortunate Souls сочли оскорбительными для женщин. В предстоящем ремейке их заменят на более корректные. Об этом пишет Deadline.

«В Kiss the Girl есть кое-какие исправления, потому что люди стали очень болезненно относиться к идее, что принц Эрик каким-то образом мог навязать себя Ариэль», — рассказал Менкен.

Композитор уверен, что современные зрители могут быть слишком чувствительными к намерениям принца. Он также подтвердил, что написаны несколько новых музыкальных треков, которые будут нисколько не хуже, чем те, что звучали в оригинальном мультфильме. Компания Walt Disney поддерживает намерения музыканта, потому что придерживается политики инклюзивности.

Напомним, «Русалочка» выйдет в американский прокат 26 мая. Над фильмом работал режиссер Роб Маршалл.

Фильмы,Русалочка,Алан Менкен,Роб Маршалл,Walt Disney,
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