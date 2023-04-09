Тексты новой «Русалочки» изменят из-за намеков на домогательства. Об этом рассказал композитор Алан Менкен , который работает над саундтреком к фильму.

Слова в двух композициях Kiss the Girl и Poor Unfortunate Souls сочли оскорбительными для женщин. В предстоящем ремейке их заменят на более корректные. Об этом пишет Deadline.

«В Kiss the Girl есть кое-какие исправления, потому что люди стали очень болезненно относиться к идее, что принц Эрик каким-то образом мог навязать себя Ариэль», — рассказал Менкен.

Композитор уверен, что современные зрители могут быть слишком чувствительными к намерениям принца. Он также подтвердил, что написаны несколько новых музыкальных треков, которые будут нисколько не хуже, чем те, что звучали в оригинальном мультфильме. Компания Walt Disney поддерживает намерения музыканта, потому что придерживается политики инклюзивности.