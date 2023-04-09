6 хорроров, которые основаны на реальных событиях

Составлен рейтинг фильмов ужасов, создатели которых вдохновлялись реальными событиями или городскими легендами. В список попали шесть таких хорроров.

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Первым в топ-6 включили южнокорейскую ленту «Воспоминания об убийстве». События кинокартины разворачиваются в городе Хвасон в 1986 году. Местные детективы ищут маньяка, убившего двух женщин. К ним на помощь приезжает детектив из Сеула.

Второй фильм в списке — «Незнакомцы» 2007 года. По сюжету девушка отвергает предложение своего парня, и он отвозит ее в загородный дом своего отца. Хотя никто не должен был знать, что они там, в их дверь постучались три незнакомца в масках.

«Капкан» рассказывает о начинающей пловчихе, которая пытается спасти отца от урагана и обнаруживает его в подвале. За героями начинает охотиться огромный агрессивный аллигатор.

Фильм «Лес призраков» 2015 года основан на легендах вокруг японского национального парка Аокигахара. Он известен во всем мире как лес самоубийц. По сюжету ленты американка узнает, что ее сестра-близнец пропала в Аокигахаре. Героиня отправляется на поиски, но не подозревает, что заходит на территорию злых духов.

Российский триллер «Бешенство» 2023 года рассказывает о мужчине, который привозит наркозависимого сына в охотничий домик в тайге, чтобы тот пережил ломку. В этот же период начинается эпидемия бешенства. Дикие звери вокруг становятся агрессивнее, а их укусы ведут к смерти.