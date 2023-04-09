9 малоизвестных фактов о создании "Крепкого орешка"

В 2023 году «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом празднует, страшно подумать, 35 лет. «Газета.Ru» рассказывает о девяти невероятных фактах про создание культового боевика.

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Джона Макклейна могли сыграть Фрэнк Синатра и Клинт Иствуд

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Сценарий «Крепкого орешка» основан на книге Родерика Торпа «Ничто не длится вечно». Одно из ключевых отличий фильма заключается в том, что в литературном оригинале главный герой навещал накануне Рождества в небоскребе не свою жену, а взрослую дочь. И хотя в книге центральному персонажу было не больше 45, изначально на роль полицейского Джона Макклейна в экранизацию позвали Фрэнка Синатру. Исполнитель, которому на тот момент было за 70, отказался от участия в проекте, не пожелав бегать по небоскребу босиком с автоматом наперевес в столь почтенном возрасте.

Еще раньше сыграть бравого полицейского, дающего отпор группе террористов, мечтал Клинт Иствуд, который несколько лет владел правами на экранизацию книги. Когда же у него не сложилось с проектом, роль Макклейна предлагали Сильвестру Сталлоне, Харрисону Форду и Роберту Де Ниро — то есть актерам с подчеркнуто маскулинным амплуа.

Брюс Уиллис же, который к тому моменту был известен только своей телевизионной ролью обаятельного сыщика из сериала «Детективное агентство «Лунный свет», на роль бесстрашного героя боевика — в поминании многих — не тянул. Отстоял кандидатуру актера режиссер фильма Джон Мактирнан, рассмотревший в Уиллисе потенциал будущей звезды жанра экшн.

Промо-кампания фильма едва не провалилась из-за репутации Уиллиса

Непросто было защитить выбор в пользу Уиллиса и перед массовой аудиторией. Изначально промо-кампания «Крепкого орешка» строилась вокруг фигуры актера, ведь он уже был хоть сколько-то известен зрителю, как минимум дневного прайм-тайм-телевидения. Однако решение привело к неожиданному эффекту: до официальной премьеры многие воспринимали саму картину и главную роль Уиллиса в ней как шутку — доходило до того, что во время показа трейлера кинотеатральные залы разрывал хохот, настолько люди не видели в актере героя боевика.

В итоге промоутеры решили отчасти переиграть рекламную кампанию — печатные промо-материалы лишились лица Уиллиса, на вакантное место поместили кадр с пылающим небоскребом.

Вместо Алана Рикмана роль главного злодея мог исполнить Сэм Нилл

Совсем другим мог получиться и главарь террористов Ганс Грубер, если бы его сыграл не Алан Рикман, а будущая звезда «Парка Юрского периода» и «Острых козырьков» Сэм Нилл. Для самого Рикмана, к слову, «Крепкий орешек» стал дебютом в большом кино — до этого актер блистал лишь в театре.

На съемках Рикмана обманули для более живой реакции

Сцена падения Грубера с небоскреба создавалась с небольшим обманом главного действующего лица. Рикман очень боялся высоты, но все же доверился постановщику, когда тот лично продемонстрировал ему надежность страховочных элементов и описал предстоящий процесс в малейших деталях. Правда, об одной хитрости режиссер все же умолчал.

Непосредственно во время съемки эпизода Мактирнан подговорил постановщика трюка, чтобы он столкнул актера со специального пьедестала не на счет «три», а на счет «раз». Из-за этого эмоции Рикмана оказались еще более искренними.

В фильме снялся артист балета из СССР Александр Годунов

Главного помощника Грубера сыграл советский артист балета Александр Годунов, бежавший из страны в 1979 году во время гастролей Большого театра в Нью-Йорке. Примечательно, что «Крепкий орешек» — не единственная совместная работа Годунова и Уиллиса. Спустя несколько лет они снялись в семейной комедии «Норт».

Ни один из террористов-немцев не говорил на немецком

К слову, про террористов из команды Грубера — ни один из актеров не являлся на самом деле немцем и не владел немецким в нормальном виде. Непосредственно на съемках они говорили отсебятину, имитируя звучание немецкого языка, и только на пост-продакшне их тарабарщина была переозвучена на настоящую немецкую речь.

Сцена, в которой Джон карабкается по вентиляционной шахте, едва не падая, появилась случайно

Эпизод, когда Джон Макклейн перепрыгивает между вентиляционными шахтами и едва не срывается вниз, не был прописан в сценарии и оказался в фильме по чистой случайности. Каскадер во время репетиции сцены на самом деле едва не упал, чудом сумев ухватиться руками.

Сцена по своему напряжению и реалистичности так понравилась режиссеру, что было принято решение намеренно снять ее таким же образом и включить в фильм.

Брюс Уиллис частично утратил слух из-за громких перестрелок и взрывов

Конечно, самые опасные трюки за Уиллиса выполняли профессиональные каскадеры, однако и сам актер без дела не остался. В сценах, где ему нужно было босиком бегать по искусственным осколкам стекла, уворачиваться от холостых пуль и укрываться от масштабных постановочных взрывов, он снимался сам. В итоге из-за громких спецэффектов, имитирующих автоматные очереди и взрывы, Уиллис на время частично лишился слуха.

Не обошлось без киноляпа

В «Крепком орешке» есть знаменитый киноляп, который не был никем замечен вплоть до полной готовности фильма. На специальном показе ленты для боссов кинокомпании Fox режиссер Джон Мактирнан внезапно осознал, что в сцене, когда террористы выходят на подземной парковке из огромного грузовика, нет машины скорой помощи. Но ближе к финалу она вдруг оказывается внутри грузовика, и с ее помощью пытается сбежать компьютерный спец из банды Грубера, бандит Тео.