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«Братья Супер Марио» собрали $ 377 млн за выходные — это рекорд для мультфильмов

Мультфильм «Братья Супер Марио» собрал целых $ 377 млн по всему миру. Таким образом, мультик побил множество рекордов, в том числе став лучшим в истории проектом, снятым по мотивам видеоигр. Он также показал лучший старт среди всех анимационных фильмов в истории мирового проката, и второй в США.

«Братья Супер Марио» собрали $ 377 млн за выходные
© Чемпионат.com

Мультфильм превзошёл самые смелые ожидания аналитиков — они предрекали стартовые сборы до $ 225 млн за первый уикенд.

Сообщается, что «Братья Супер Марио» по стартовым сборам обошёл «Холодное сердце 2», которое в 2019 году на старте заработало около $ 358 млн. По данным The Hollywood Reporter, 60% аудитории нового мультфильма про Марио и его друзей составили взрослые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Кроме всего прочего, «Братья Супер Марио» стал крупнейшим пятидневным стартом в истории, обогнав фильм «Трансформеры: Месть падших» ($ 200 млн). Лента про усатого водопроводчика также показала лучшее открытие в истории среди всех проектов студии Illumination и лучший старт проката среди всех фильмов и мультфильмов 2023 года.

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