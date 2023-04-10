“Братья Супер Марио” установили рекорд для мультфильмов

“Братья Супер Марио” (6+) побили мировые рекорды, собрав $377 млн в кинотеатрах по всему миру. Этот фильм стал лучшим проектом в истории, основанным на видеоигре, а также показал лучший старт среди всех анимационных фильмов в истории мирового проката. Кроме того, он стал крупнейшим пятидневным стартом в истории кинематографа, обогнав фильм “Трансформеры: Месть падших” (16+) и показал лучший старт проката среди всех фильмов и мультфильмов 2023 года.

© Промо-постер игры Super Mario Bros.

“Братья Супер Марио” оказались на первом месте в списке лучших стартовых сборов за все время, обойдя такие фильмы, как “Холодное сердце 2” (6+) и “Соник в кино” (6+). Это огромный успех для этой картины, которая была долгое время в разработке и вызвала определенные опасения у фанатов видеоигры.

Мультфильм описывает приключения Марио и его брата Луиджи в Когтевране, где они должны спасти принцессу Пич из лап злодея Купидона. Фильм сделан студией Illumination, которая ранее известна своими проектами “Гадкий Я” (6+) и “Тайная жизнь домашних животных” (6+).

Многие аналитики прогнозировали, что фильм заработает около $225 млн в первый уикенд, но “Братья Супер Марио” переплюнули все ожидания. По данным The Hollywood Reporter, 60% аудитории нового мультфильма составили взрослые люди в возрасте от 18 до 34 лет, что говорит о том, что этот фильм стал настоящим хитом для взрослых.

Некоторые зрители описывают “Братьев Супер Марио” как один из лучших фильмов о видеоиграх, когда-либо снятых. Они отмечают хорошо проработанный сюжет, высокое качество анимации и прекрасную музыку.