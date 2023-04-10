«Индиана Джонс 5» станет самым длинным фильмом из серии

Пятая часть об Индиане Джонсе станет самой продолжительной серией в приключенческой франшизе.

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На проходящем сейчас в Лондоне фестивале Star Wars Celebration президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала, что хронометраж «Индианы Джонса и Колеса судьбы» 16+ составит примерно 2 часа и 22 минуты.

Кеннеди отметила, что на данное решение отчасти повлиял растущий интерес зрителей к «длинным историям» на стриминге. Но также президент компании рассказала о том, что далеко не каждый фильм должен быть максимально длинным, ведь, как правило, всё сводится к тому, что не всегда история может подходить к более длинному и спокойному хронометражу.

Глава компании признала, что в последнее время было очень много фильмов продолжительностью даже более 3 часов. Кеннеди пошутила, что она почти не успевает ничего делать, когда пытается все их посмотреть.

Если провести параллель с предыдущими сериями франшизы, то все они были примерно по два часа.