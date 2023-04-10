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Актёр Рассел Кроу высказался о продолжении «Гладиатора»

Актёр Рассел Кроу прокомментировал продолжение фильма «Гладиатор», премьера которого назначена на ноябрь 2024 года.

Рассел Кроу высказался о продолжении «Гладиатора»
© RT на русском

Рассел Кроу, получивший «Оскар» за роль в «Гладиаторе», не будет сниматься во второй части картины.

В интервью с журналистом Collider актёр признался, что «слегка завидует» актёрскому составу новой ленты.

Артист отметил, что не знает подробности сюжета предстоящей картины, но уверен, что режиссёр Ридли Скотт захочет сделать такой же впечатляющий фильм, как первый «Гладиатор».

Кроме того, Кроу признался, что роль в «Гладиаторе» изменила его и подарила много опыта.

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