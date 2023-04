Фильм «Братья Супер Марио» — повод сходить всей семьей в кино

Волшебный мир против Боузера

От Mario Kart до Luigi's Mansion

Но не думайте, что без прохождения игр про Марио не получите от просмотра удовольствие. Всё же экшен зрелищный и креативный, персонажи выдают смешные шутки, а на фоне звучит шикарный саундтрек — от вдохновляющих треков из «Рокки» и Take on Me до культовых мелодий из Super Mario Bros. Поэтому даже далёкому от гейминга зрителю будет весело.