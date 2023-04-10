Фильм «Братья Супер Марио» — повод сходить всей семьей в кино

Однако ничего выдающегося в духе лучших работ Disney и Pixar тут нет.

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Мультик про Марио разделил публику на два лагеря. Критики назвали новинку проходняком, а вот обычные зрители поставили высокие оценки и охотно пошли в кинотеатры.

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Понять можно всех: в «Братьях Супер Марио» нет трогательности «Вверх», вдохновляющего посыла «Моаны» или изобретательности второго «Кота в сапогах». Поэтому мультфильм о водопроводчике не станет классикой, которую будут долго обсуждать и часто пересматривать.

Зато новинка делает главное — круто развлекает и не провисает ни на секунду. Трудно поверить, что кто-то не получил от просмотра удовольствие.

Волшебный мир против Боузера

Марио и Луиджи — водопроводчики-бедолаги, которые уволились с работы, организовали фирму и запустили рекламу на телике. Вот только клиенты почти не звонят, а редкие заказы оборачиваются катастрофой.

В итоге герои унывают, но однажды всё-таки получают шанс проявить себя — правда, в другом мире. Волшебная труба утягивает братьев в волшебную реальность. Марио попадает в лучезарное царство грибов, которым правит принцесса Пич, а Луиджи оказывается в жутких владениях Боузера.

Теперь Марио должен отыскать брата, а заодно помочь грибам отбиться от армии огнедышащей черепахи. Вместе с Пич он отправляется в длинный путь и впитывает жизненную мудрость.

История банальная, но рассказывают её умело. Что-то новое происходит каждые пару минут. На пути встречаются смешные персонажи, экшен удивляет из-за кубиков с вычурными бонусами, а яркие цвета сменяются тёмными, превращая мультик практически в хоррор. Поэтому от просмотра не оторваться — динамика невероятная.

Хотя особенность кроется в персонажах. Героев озвучили суперзвёзды вроде Криса Пратта, Ани Тейлор-Джой и Джека Блэка, но хороши они даже в русском дубляже. Чего только стоит принцесса Пич с её запоминающейся мимикой и боевым характером. Это не дама в беде, а амазонка в розовом платье — она дерзит, шутит, вдохновляет и здорово дерётся.

Другие образы тоже классные. Поначалу Боузер впечатляет только мощью: первое же появление в кадре приводит к колоссальным разрушениям. А ещё злодей пытает героев, издевается над подчинёнными и держит пленников в клетках над лавой.

Но затем зрители узнают мотивацию, послушают его любовные серенады и убедятся, что негодяй не так уж прост. Конечно, в подборку лучших антагонистов Боузер не попадёт, однако примечательные фишки у него есть.

Скучноватыми вышли разве что главные герои. За полтора часа Марио развивается и обретает уверенность, но образ всё равно оказался поверхностным. Водопроводчику далеко до Пич, Боузера и даже Донки Конга. Луиджи и вовсе сделали бестолковым, за весь фильм он не делает ничего. Впрочем, учитывая крутость других героев и бесконечный драйв, примитивные главные герои не сильно огорчают.

От Mario Kart до Luigi's Mansion

В первую очередь мультфильм делали для поклонников Марио — даже для тех, кто запускал игры про героя в далёком детстве. В кадре появляются те самые грибочки, бонусы дают узнаваемые усиления вроде увеличения в размере, а герой прыгает в зелёные трубы и разбивает кирпичи головой.

Экшен вообще состоит из отсылок. К примеру, в мире грибов Марио проходит испытание: перед ним уйма кубиков с ловушками, пропастями и прочими препятствиями — по ним нужно пробежать до конца. Если хоть раз прыгали по платформам в стареньких играх, расплывётесь в улыбке.

Про игры других жанров тоже вспоминают. В мультике две крутые погони в духе Mario Kart: герои подлетают на трамплинах, подрезают друг друга и метко палят по врагам ракетами. А когда Луиджи заходит в жуткий особняк и светит по углам фонариком, вспоминаешь Luigi's Mansion. Это лишь малая часть отсылок!

Но не думайте, что без прохождения игр про Марио не получите от просмотра удовольствие. Всё же экшен зрелищный и креативный, персонажи выдают смешные шутки, а на фоне звучит шикарный саундтрек — от вдохновляющих треков из «Рокки» и Take on Me до культовых мелодий из Super Mario Bros. Поэтому даже далёкому от гейминга зрителю будет весело.

Стоит смотреть?