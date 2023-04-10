Ариана Гранде поделилась снимком со съемок киномюзикла «Злая»

29-летняя певица/актриса исполняет в фильме одну из главных ролей - доброй волшебницы Глинды.

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Ариана Гранде опубликовала в соцсетях ещё одно фото со съёмок музыкального фильма «Злая». Его ставит Джон М. Чу на основе одноимённого бродвейского мюзикла и романа американского писателя Грегори Магвайра. Лауреатка Grammy разместила чёрно-белый снимок, на котором позирует вместе с Синтией Эриво в элегантных нарядах.

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Гранде предстала в платье длины миди с принтом «в горошек» от Vivienne Westwood, тогда как её коллега - в клетчатом мини-платье с длинными рукавами и вырезом каре.