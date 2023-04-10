Премия «Икар» выбрала лучшие мультфильмы 2022 года

Сколько людей — столько и мнений. Сколько премий — столько и победителей. 8 апреля в Москве прошла церемония вручения национальной анимационный премии «Икар». Тлум.Ру рассказывает, кто и в каких номинациях стал самым-самым.

Фото: Tlum.ru Tlum.ru

Лучший полнометражный мультфильм

Видео дня

Это «Финник», созданный ГК «Рики». У проекта теперь существует и мультсериал, для тех, кому не хватило большой истории о попытке домовых ужиться с людьми.

Лучший короткометражный мультфильм

«Подсолнух» режиссёра Натальи Чернышёвой. Это совместная работа студий «Пчела» и «Фолимаж». Такую же награду он получил на недавно прошедшем 28-ом Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.

Лучший эпизод мультсериала

Им стала серия «Сосульки» из мультсериала «Маленькие лесные истории» — милый проект о том, как живут животные и с чем сталкиваются каждый день. Мультсериал сделан в формате «без слов», понять его удастся интуитивно зрителям всех возрастов.

Лучшее дело

«Спи, мой хороший» от режиссёра Дуси Геллер.

Лучший режиссёр

Варя Яковлева с мультфильмом «Ванлав». 16+

Лучший стартап и концепт-художники

Не удивляйтесь, что мы совместили две номинации. Лучшим стартапом назвали мультсериал «Отель у овечек», а Дмитрий Высоцкий и Владимир Долгов являются его концепт-художниками. Для просмотра доступны 2 сезона, если скучаете по милым пушистым созданиям — теперь вы знаете, что посмотреть.

Лучшие сценаристы

Вадим Михайлов и Андрей Бахурин, мультфильм «Чужой хлеб». История о том, как девочка несла соседке хлеб. 18+

Лучшая художница

Галина Голубева, мультфильм «Миллионы алых роз». Вы могли видеть работы Галины — это короткометражки «А как наши космонавты» и «Зеркальце». Галина — мастерица на все руки, художница, сценаристка, режиссёр.

Лучший композитор

Алексей Просвирнин с мультфильмом «Муравьиный марш».

Лучший звукорежиссёр

Алексей Зеленский, поработавший над мультфильмом «Старый добрый винил». 13 минутная история об обычном офисном сотруднике, влюбившемся в начальницу.

Лучшие аниматоры

Алла Соловьёва и Егор Табачников, создавшие «Носки для Звезды».

Лучший актёр

Павел Любимцев, он работал над озвучкой мультфильма «Сказка о дружбе».

Лучший персонаж

Непосредственный и любящий пометаться Бодо Бородо из одноимённого мультсериала от студии «Союзмультфильм».

Лучший продюсер

Юлиана Слащева. Поздравляем её и студию «Союзмультфильм».

Лучшая мастерица