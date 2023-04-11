"Это было неожиданно. Заранее невозможно предугадать, какие будут сборы, как примет зритель. Мы очень приятно удивлены и рады тому, что фильм понравился", - сказал Бурнашев, добавив, что получает массу положительных отзывов из Хабаровска, Магадана, центральных городов страны.