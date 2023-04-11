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1 час назад

Режиссер фильма "Айта" рассказал о его неожиданном успехе в российском прокате

Газета.Ruиещё 2

Режиссер фильма "Айта" Степан Бурнашев в беседе с kp.ru рассказал, что успех его картины в российском прокате стал для него неожиданным.

По сюжету якутского фильма, школьница Айта погибает, и в ее смерти винят полицейского. Следователь пытается разобраться в запутанной истории, пока односельчане погибшей готовят самосуд.

"Айта" при бюджете в 4 млн руб. заработала 15,7 млн руб. только за апрель, общие сборы картины превысили 19 млн руб.

"Это было неожиданно. Заранее невозможно предугадать, какие будут сборы, как примет зритель. Мы очень приятно удивлены и рады тому, что фильм понравился", - сказал Бурнашев, добавив, что получает массу положительных отзывов из Хабаровска, Магадана, центральных городов страны.

"Айта" является самым прибыльным якутским фильмом в прокате обогнав "Агента Мамбо" (16,6 млн руб.) и "Зину и Леху: Операция хвост и вымя" (13,7 млн руб).

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