Юлия Пересильд: это космос, детка!

12 апреля состоится московская премьера, а 20-го стартует всероссийский показ художественного фильма "Вызов", съемки которого проходили и на борту Международной космической станции (МКС). Это совместный проект Первого канала и государственной корпорации "Роскосмос".

Фото: ТАСС ТАСС

5 октября 2021 года первыми в мире среди кинематографистов на МКС отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, предварительно прошедшие ускоренную подготовку в Звездном городке.

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Накануне премьеры руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко поговорил с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд и командиром корабля "Союз МС-19" Антоном Шкаплеровым. Юлия рассказала о чувствах и эмоциях неофита после возвращения оттуда, где не бывал ни один ее коллега на белом свете.

О водоразделе, проверках, отборе, шипении, молитвах, обидах и болезни мамы

— Начнем с главного вопроса, Юлия…

— Летала ли я в космос?

— Шутите?

— Ни капельки! Даже не представляете, сколько народу железно уверено: в действительности ничего не было, фильм целиком снят в павильонах "Мосфильма", космос нарисован с помощью компьютерной графики, и нас с Климом туда вмонтировали. Но эти люди столь же твердо убеждены, что Земля плоская, поэтому и не пытаюсь им что-либо объяснять или доказывать. Пусть живут в плену заблуждений и иллюзий!

С другой стороны, могу понять и даже принять чужой скепсис и сомнения. Если бы все произошло не со мной, тоже не поверила бы в реальность съемок художественной картины в космосе. До последней секунды боялась лишь одного: уже на Байконуре подойду к ракете, и тут из-за угла выскочит кто-нибудь с телекамерой и закричит: "Стоп! Это была программа "Розыгрыш". Снято!"

Реально опасалась! Ведь столько всего было пройдено... И я сейчас говорю не о физических нагрузках или кажущейся многим страшной центрифуге. Внутри пришлось пережить очень многое. Если бы что-нибудь случилось и мы вдруг не полетели, облом получился бы предельно жестокий.

— Значит, 5 октября разделило вашу жизнь на до и после? Собственно, и собирался спросить, не банальна ли эта фраза?

— Нет-нет, это не заезженный штамп, все именно так и было! Совершенно четкая граница, рубеж.

— Что осталось до?

— Желание доказывать кому-либо и что-либо. Вернулась на Землю гораздо более спокойная, чем была раньше.

— За две недели полета избавились от рефлексий?

— Неуверенность у художника никуда не может деться. Она осталась со мной. Я о другом. Поняла: если кто-то не верит в меня, надо идти к тем, кто на моей стороне. И оставаться с ними. Вот и все. А иначе жизнь потратишь на доказательства, но все равно не переубедишь. Но и к этому выводу пришла не сразу. Это не случилось 17 октября, когда мы приземлились. Понадобилось еще какое-то время на переосмысление.

ТАСС

К счастью, я не сталкивалась с клинической смертью, но, подозреваю, нечто подобное испытывают люди, ее пережившие. Глобальная переоценка всего. Это и описать сложно, и даже самой понять. Словно видишь что-то такое, куда остальные заглянуть не могут. Абсолютно новое пространство. И состояние.

— Какое слово наиболее уместно?

Десять человек на станции, включая американцев, и потрясающее ощущение товарищества…

Считаю себя хорошим другом, я умею чувствовать тех, кто рядом. В космосе люди поразительно честны и открыты. Наверное, из-за того, что понимают: каждый день может оказаться последним. И в такой атмосфере я по-настоящему кайфовала.

Хотя страхи и переживания, конечно, были. Я ведь живая. При этом, повторяю, испытывала абсолютное счастье.

— Коллеги-космонавты устраивали вам проверки на прочность?

— Обязательно. Куда же без этого? Нас с Климом перед полетом полгода испытывали. По-всякому…

— Вы были морально готовы к не самому любезному приему?

— Нет, привыкла, что зрители меня любят. Конечно, есть те, кому я не нравлюсь как актриса, но в целом всегда встречаю положительное отношение. А тут вдруг столкнулась с необъяснимой предвзятостью…

Было больно и очень обидно. Но что поделаешь?

— Когда вы узнали о проекте?

— В ноябре 2020 года. Услышала новость по телевизору и тут же сама записала видеопробу, прочитала на камеру письмо Татьяны Лариной из "Евгения Онегина", как того требовали организаторы отбора кандидатов на полет. Отправила заявку и стала ждать. Хотя — нет, еще позвонила продюсеру Эдуарду Илояну, у которого в тот момент снималась в картине "Медиатор".

Спросила: Эдик, заявлен старт подготовки, это всерьез или какое-то новое телешоу? Он ответил, что все по-настоящему. Тогда я сказала, что отослала свою пробу, надеюсь пройти первый этап. Мне очень хотелось попасть на медкомиссию, хотя не была уверена, что здоровье позволит. Все-таки двое детей, какой-никакой, но возраст…

Словом, мы поговорили, после чего наступила тишина. Подумала, обо мне благополучно забыли, даже не включив в расширенный список… Но в последний момент все же попала на отборочный этап.

Сколько девочек в нем участвовало, не знаю, нас разбили на три потока. 29 марта меня начали тестировать врачи. Все-таки главным было физическое состояние кандидатов, а не запись письма Татьяны…

Сперва проверяли в Звездном городке, потом в Волынской больнице. Мощный такой check-up (от англ. осмотр, проверка — прим. ТАСС) — куча МРТ, рентгенов. Смотрели все — легкие, сердце, зрение, носовые перегородки, челюсти… Вплоть до гастро- и колоноскопии.

На Волынке многие посыпались. Осталось четыре претендентки. Алена Мордовина в итоге оказалась в экипаже-дублере, Соня Ская заболела ветрянкой накануне финальной медкомиссии. Еще была Галя Каирова, летчица гражданской авиации. Ну, и я. Из этого круга и выбирали.

— Вроде у Клима Шипенко была своя фаворитка — Светлана Ходченкова.

— Вот у него и спрашивайте.

— Но до вас ведь наверняка доходили разговоры...

— Знаю, что Клим не хотел меня. Точнее, так: мы не были знакомы. Впервые встретились 12 мая 2021 года на кастинге, а пока я проходила врачебно-медицинский отбор, никто этому не мешал.

Да, разумеется, я слышала, что у Шипенко есть собственные предпочтения.

— Вас это заводило?

— Посчитала делом принципа пройти врачей. На этом этапе предвзятость исключалась, каждый из полусотни специалистов-медиков давал свое заключение.

А дальше пошел профессиональный кастинг. Наверняка учитывался и опыт съемок в кино. Та же Галя Каирова прекрасна, но у нее нет актерских навыков. В этом отношении схватка получилась неравной. Если бы до финала добралась какая-нибудь моя популярная коллега, боюсь, меня не было бы в проекте.

Пишу об этом в книге "Это космос, детка".

— Хорошее название. Ваша фраза?

— Олега Новицкого, летавшего с нами на МКС. Он сказал ее там, наверху. Хорошо ее запомнила и часто употребляла, правда, в совершенно другом контексте. Олег произнес эти слова, когда станция вдруг начала переворачиваться и мы с Климом немножечко… как бы поточнее выразиться?.. струхнули.

Тут Новицкий и обратился ко мне: "Все нормально. Это космос, детка!"

Легко говорить, когда за плечами два продолжительных космических полета! А если все впервые, вокруг горят сигналы Emergency (от англ. чрезвычайная ситуация — прим. ТАСС), ты висишь в черном ледяном пространстве вдали от Земли и понимаешь, что, в принципе, можешь больше никогда туда не вернуться... Как тут не растеряться?

Конечно, внутренне я готовилась к любому исходу, но пока на себе не испытаешь, этого не понять.

Впрочем, никто особо и не старался что-либо объяснить мне. Удивительное время! С марта, когда начался отбор в проект, до 5 октября, на которое запланировали старт корабля, я жила, зачастую не зная, что произойдет завтра. Тем более через неделю или месяц. Очень странное ощущение… Не могла выстроить свою жизнь, что-то спланировать. И, повторяю, никто не собирался рассказывать мне, чего ждать. Например, медкомиссию я прошла 15 апреля, а сценарий увидела лишь перед актерскими пробами, назначенными на 12 мая. Почти месяц ничего не показывали. Если бы — теоретически — мне не понравилась роль, отступать было бы поздно, мое мнение все равно не спросили.

— Но вам ведь все пришлось по душе?

— Да! Ведь несмотря на нашу одиссею на МКС, в первую очередь это история о маленьком человеке, а не об абстрактном полете к звездам. Понимаете? Каждый конкретный человек и есть главный космос!

В итоге получился увлекательный аттракцион. В том смысле, что было очень страшно. Из-за полного непонимания, что будет. Я так не привыкла. Люблю отдавать отчет в своих действиях — что, зачем и почему. Я и на съемках всегда мучаю режиссеров, и на репетициях в театре.

ТАСС

Мне крайне важно, чтобы все рассказали, объяснили, я поняла, прочувствовала до нюансов. Такая внутренняя подготовка.

А здесь попала в полное незнание.