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Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн сыграет главного злодея в «Плохих парнях 4»

Как сообщает издание Deadline, к касту фильма «Плохие парни 4» присоединился американский актёр Эрик Дэйн. Он сыграет главного злодея картины, других деталей о сюжете и роли персонажа в картине пока нет. Дэйн больше всего известен по роли Кэла Джейкобса в сериале «Эйфория» и Марка Слоана в «Анатомии страсти».

Звезда «Эйфории» сыграет главного злодея в «Плохих парнях 4»
© Чемпионат.com

Режиссёрами будущей картины выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над последним фильмом во франшизе – «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году. Съёмки фильма стартовали в начале апреля в Атланте, США.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух чёрных американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали классикой современных полицейских боевиков.

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