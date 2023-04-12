Netflix заказал мультсериал по вселенной «Очень странных дел»

«Мы всегда мечтали об анимационных "Очень странных делах" в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли, и увидеть, как эта мечта осуществляется, было бы чем-то абсолютно захватывающим», — говорится в заявлении братьев Даффер.