Netflix заказал мультсериал по вселенной «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix заказал мультсериал, действия которого происходят во вселенной шоу «Очень странные дела». Об этом сообщает Variety.
На данный момент почти все подробности нового шоу держатся в секрете. Разработкой проекта займется Эрик Робс, создатели оригинального сериала Мэтт и Росс Дафферы выступят в качестве исполнительных продюсеров.
«Мы всегда мечтали об анимационных "Очень странных делах" в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли, и увидеть, как эта мечта осуществляется, было бы чем-то абсолютно захватывающим», — говорится в заявлении братьев Даффер.
«Очень странные дела» стали мировым хитом и одним из самых популярных оригинальных сериалов Netflix с момента своего первоначального дебюта в 2016 году. В 2022 году стриминговый сервис объявил о планах создания аниме-спин-оффа сериала.