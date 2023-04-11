Каст спин-оффа «Бэтмена» пополнили три новых актера

Напомним, что съёмки шоу стартовали в феврале в Нью-Йорке. События «Пингвина» будут происходить через неделю после финала фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза и станут предысторией к продолжению приключений Брюса Уэйна.

В сериале также появятся Шохре Агдашлу, известная по роли Рошан из Asssasin's Creed Valhalla, Майкл Келли, сыгравший Дага Стемпера в «Карточном домике», Джон Ченатьемпо («Джокер», «Сопрано») и другие. Кроме того, сообщается, что Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс») досталась роль дочери Кармайна Фальконе.