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Каст спин-оффа «Бэтмена» с Колином Фарреллом пополнили три новых актёра

Как сообщает издание Variety, к касту «Пингвина», сериального спин-оффа «Бэтмена» с Колином Фарреллом, присоединились новые актёры: Франсуа Чау («Остаться в живых», «Пространство»), Дэвид Х. Холмс («Меломанка») и Кармен Эджого («Настоящий детектив»).

Каст спин-оффа «Бэтмена» пополнили три новых актера
© Игромания.ру

Напомним, что съёмки шоу стартовали в феврале в Нью-Йорке. События «Пингвина» будут происходить через неделю после финала фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза и станут предысторией к продолжению приключений Брюса Уэйна.

В сериале также появятся Шохре Агдашлу, известная по роли Рошан из Asssasin's Creed Valhalla, Майкл Келли, сыгравший Дага Стемпера в «Карточном домике», Джон Ченатьемпо («Джокер», «Сопрано») и другие. Кроме того, сообщается, что Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс») досталась роль дочери Кармайна Фальконе.

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